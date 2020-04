"To był rok!" sezon 2. odcinek 5. Mikołaj Roznerski i Natalia Kukulska wspominają 1997 rok! Aktor będzie rapował!

W 5. odcinku "To był rok!" do wspólnej zabawy Katarzyna Zielińska zaprosi aktora Mikołaja Roznerskiego. W drużynie Macieja Kurzajewskiego zobaczymy wokalistkę Natalię Kukulską. W roli muzycznej gwiazdy odcinka wystąpi Bartek Wrona z zespołu Just 5, czyli polskiej odpowiedzi na Backstreet Boys. Sprawdź, co się wydarzy!

"To Był Rok" sezon 2. odcinek 5. w niedzielę, 19 kwietnia, o godz. 21:15 na antenie TVP1! - sprawdź program tv W 1997 roku na ekrany kin wpływa „Titanic” Jamesa Camerona, a widzowie Telewizji Polskiej poznają rodziny Lubiczów z „Klanu” i Złotopolskich z serialu „Złotopolscy”. Polskę dotyka także ogromna tragedia, którą jest Powódź Tysiąclecia ze stratami na blisko 12 mld złotych. W tym samym roku świat dowiaduje się o istnieniu już 6-miesięcznej sklonowanej owcy Dolly, zaś światową sceną muzyczną rządzi przebojowy brytyjski zespół Spice Girls. Andrzej Rybiński i Włodzimierz Zientarski zabiorą nas do 1966 roku! Zdradzą, jak wtedy uwodzono kobiety?Zobacz więcej W odcinku powrócimy wspomnieniami do roku, kiedy przepiękna i utalentowana Natalia Kukulska jest jedną z największych gwiazd w Polsce. „Im więcej ciebie tym mniej”, „W biegu” czy „Ani słowa” to tylko niektóre z przebojów Natalii, które mogliśmy wtedy usłyszeć w radiu. Przystojny Marcin z „M jak miłość”, czyli uwielbiany Mikołaj Roznerski, opowie o tym, jak pomagał walczyć z powodzią we Wrocławiu, a także wykona hip-hopowy utwór, który napisał jako 14-latek. W wielkim finale Marzena Rogalska odpyta naszych gości i kapitanów z wiedzy zdobytej w odcinku. Kto poradzi sobie najlepiej i wywalczy statuetkę roku 1997, a kto przeżyje eksplozje popcornu? Zobacz galerię https://facebook.com/telemagazynpl