"To był rok!" sezon 2. odcinek 6. Joanna Bartel i Urszula Dudziak powracają do roku 1976! Sound ‘n’ Grace śpiewa "Dancing Queen"!

"To był rok" sezon 2. odcinek 6. w niedzielę, 26.04.2020 o godz. 21:15 na antenie TVP1! - sprawdź program tv W 1976 roku światową premierę mają utwory "Knowing Me, Knowing You" i "Money, Money, Money", a ich twórcy – zespół ABBA – odwiedzają Polskę. Na XXI Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu Polacy zdobywają 26 medali – w tym siedem złotych. To również rok, w którym polscy kierowcy po raz pierwszy mogą podróżować trasą szybkiego ruchu – "gierkówką" – łączącą Warszawę z Katowicami. Mikołaj Roznerski i Natalia Kukulska wspominają 1997 rok! Aktor będzie rapował!Zobacz więcej W programie Urszula Dudziak powróci wspomnieniami do piosenki "Papaya", którą w 1976 roku w Stanach Zjednoczonych okrzyknięto wielkim przebojem. Wokalistka zdradzi także, jaką wielką gwiazdę światowej muzyki spotkała w jednym z amerykańskich klubów. Joannie Bartel rok 1976 kojarzy się przede wszystkim z Festiwalem Artystycznym Młodzieży Akademickiej (FAMA) w Świnoujściu oraz z… sesjami zdjęciowymi w plenerze. Szósty odcinek show zabierze nas również w nostalgiczną podróż do kultowych filmów i seriali. W pogoń za przestępcami wyruszymy razem z porucznikiem Borewiczem, a Rocky Balboa udowodni, że nie bez przyczyny jest nazywany nieustraszonym wojownikiem. W wielkim finale pod przewodnictwem Marzeny Rogalskiej dowiemy się, która z drużyn wywalczy statuetkę roku 1976 oraz kto zostanie oprószony popcornem. Andrzej Rybiński i Włodzimierz Zientarski zabiorą nas do 1966 roku! Zdradzą, jak wtedy uwodzono kobiety?Zobacz więcej