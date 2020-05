"To był rok!" sezon 2. odcinek 8. Repasacja pończoch i sukces na Wembley, czyli Joanna Żółkowska i Jan Tomaszewski powracają do roku 1973!

W 8. odcinku programu "To był rok" przeniesiemy się do 1973 roku. Tym razem do wspólnej zabawy Katarzyna Zielińska zaprosi piłkarza i trenera Jana Tomaszewskiego, zaś na kanapie Macieja Kurzajewskiego zobaczymy aktorkę Joannę Żółkowską! Sprawdź, co nas czeka!

"To był rok" sezon 2. odcinek 8. w niedzielę, 10.05.2020 o godz. 21:15 na antenie TVP1! - sprawdź program tv W muzyczny świat 1973 roku wprowadzi widzów zwycięzca koncertu „Debiuty" podczas 56. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, Sargis Davtyan, prezentując wielki przebój Boba Dylana „Knockin' On Heaven's Door"! W 1973 roku na polskiej scenie muzycznej królują przeboje „Małgośka" Maryli Rodowicz, „Bo z dziewczynami" Jerzego Połomskiego, „Najtrudniejszy pierwszy krok" Anny Jantar, a Halina Frąckowiak zdobywa serca polskiej i zagranicznej publiczności. Joanna Bartel i Urszula Dudziak powracają do roku 1976! Sound 'n' Grace śpiewa "Dancing Queen"!Zobacz więcej To także niezapomniany rok w narodowej motoryzacji – z taśmy zjeżdża premierowy egzemplarz Fiata 125p, „Maluch". Polskie Linie Lotnicze Lot uruchamiają pierwszy regularny lot z Warszawy do Nowego Jorku, a w Honolulu międzynarodową publiczność rozgrzewa fenomenalny koncert Elvisa Presleya, który ogląda więcej ludzi niż lądowanie na księżycu! W odcinku Joanna Żółkowska pokaże, jak używać przyrządu do repasacji pończoch oraz zdradzi, dlaczego postanowiła wyjechać z Warszawy i przeprowadzić się do Krakowa. Natomiast Jan Tomaszewski opowie o spektakularnym remisie w rozgrywce z Anglikami oraz ujawni kulisy świętowania sukcesu po meczu na Wembley. Mikołaj Roznerski i Natalia Kukulska wspominają 1997 rok! Aktor będzie rapował!Zobacz więcej W ósmym odcinku show przypomnimy także widzom legendarne filmy, uwielbiane do dziś na całym świecie, takie jak „Ojciec Chrzestny" – amerykański dramat gangsterski, „Żyj i pozwól umrzeć" – ósmy oficjalny film o przygodach Jamesa Bonda czy „Poszukiwany, poszukiwana" – polską komedię w reżyserii Stanisława Barei. W rundzie finałowej, będącej sprawdzianem wiedzy z całego odcinka, dowiemy się, która drużyna zdobędzie statuetkę roku 1973. Zobacz galerię