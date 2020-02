"To nie jest OK". "Drogi pamiętniczku, p*** się", czyli zwiastun nowego serialu Netflixa

Do sieci trafił właśnie zwiastun nowego serialu Netflixa "To nie jest OK". Zapowiedź zaczyna się zdaniem, które na pewno zapadnie Wam w pamięć: "Drogi pamiętniczku, p*** się".

"To nie jest OK" - zwiastun "To nie jest OK" to satyryczna opowieść o nastolatce, która próbuje poradzić sobie z problemami w szkole i w domu, jednocześnie odkrywając swoją seksualność i nowe supermoce. Twórcami serialu są reżyser i producent wykonawczy "The End of the F***ing World" Jonathan Entwistle oraz producenci "Stranger Things". Serial powstał na podstawie komiksu Charlesa Forsmana. Następca "The End of the F***ing World"? Tak zapowiada się nowy serial Netflixa!Zobacz więcej W rolach głównych występują: Sophia Lillis jako Sydney, Wyatt Oleff jako Stanley Barber, Sofia Bryant jako Dina, Kathleen Rose Perkins jako Maggie, Aidan Wojtak-Hissong jako Liam oraz Richard Ellis jako Brad Lewis.