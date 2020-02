"To nie jest OK" zapowiada się jak nowe "The End of the F***ing World". Zobacz teaser nowego serialu Netflixa

"To nie jest OK" ma już oficjalny teaser i wygląda na to, że nowy serial Netflixa może spodobać się fanom "The End of the F***ing World". Sprawdź, jak zapowiada się serialowa nowość od producentów "Stranger Things" oraz reżysera historii Alyssy i Jamesa!

Producenci "Stranger Things" i reżyser "The End of the F***ing World" przedstawiają nowy serial oparty na powieści graficznej Charlesa Forsmana. "To nie jest OK" to satyryczna opowieść o nastolatce, która próbuje poradzić sobie z problemami w szkole i w domu, jednocześnie odkrywając swoją seksualność i nowe supermoce.

Twórcami serialu są reżyser i producent wykonawczy The End of the F***ing World Jonathan Entwistle oraz producenci Stranger Things. W rolach głównych występują: Sophia Lillis jako Sydney, Wyatt Oleff jako Stanley Barber, Sofia Bryant jako Dina, Kathleen Rose Perkins jako Maggie, Aidan Wojtak-Hissong jako Liam oraz Richard Ellis jako Brad Lewis.

Teaser "To nie jest OK" wylądował już w sieci i możesz go zobaczyć poniżej. W galerii znajdziesz też plakat oraz nowe zdjęcia z planu. "To nie jest OK" zapowiada się jak nowe "The End of the F***ing World".