Tom Holland w serialu Apple TV+. O czym będzie? Aktor do nowej roli zmienił się nie do poznania!

Serial true-crime z Tomem Hollandem w roli głównej opowie historię "kampusowego gwałciciela", u którego stwierdzono ponad 20 różnych osobowości. Zdjęcia już rozpoczęto, więc odcinki będą miały swoją premierę na Apple TV+ najprawdopodobniej w 2023 roku.

Tom Holland w serialu Apple TV+! O czym opowie?

Serialowa antologia "The Crowded Room" powstaje częściowo na podstawie prawdziwej historii Billy'ego Milligana, zwanego "kampusowym gwałcicielem", który w późnych latach 70-tych był wielokrotnie sądzony za kradzież, porwania i gwałty, ale uniknął więzienia ze względu na to, że uznano go za osobę niepoczytalną. Przebadano go w kilku szpitalach psychiatrycznych i stwierdzono, że Milligan ma ponad 20 różnych osobowości, a kilka z nich bierze na siebie winę za popełnione zbrodnie.

Historia ta została opisana przez Daniela Keyesa w reportażu "The Minds of Billy Milligan", a ostatnio opowiada o niej serial dokumentalny Netfliksa, "Monsters Inside: The 24 Faces of Billy Milligan". Teraz historię bierze na warsztat Akiva Goldsman ("Batman Forever", "Batman & Robin", "Piękny umysł"). Pierwsze zdjęcia z planu zapowiadają ciekawą metamorfozę gwiazdy "Spider-Mana". Tom Holland, a obok niego Sasha Lane, są nie do poznania w stylizacjach z lat 70-tych.

"The Crowded Room", wyprodukowany dla Apple TV+, będzie jedynie inspirowany historią Milligana, a główny bohater będzie nazywał się Danny Sullivan. Wcieli się w niego Tom Holland, który jest także producentem wykonawczym produkcji. Obok niego w obsadzie znaleźli się Amanda Seyfried ("Mamma mia!"), a także Emmy Rossum ("Upiór w operze"), Sasha Lane ("American Honey"), Christopher Abbott ("Paragraf 22") oraz Emma Laird ("Burmistrz Kingstown"). Zdjęcia rozpoczęły się niedawno, więc serial prawdopodobnie będzie miał swoją premierę dopiero w 2023 roku.

