Tomasz Szczepanik zostawił narzeczoną kilka dni przed ślubem! Lider zespołu Pectus uciekł sprzed ołtarza!

Tomasz Szczepanik zdobył się na szczere wyznanie. Wokalista zespołu Pectus zdradził, że uciekł sprzed ołtarza. Zrobił to, bo zakochał się w innej kobiecie. Szczepanik zostawił narzeczoną dla swojej menedżerki.

Tomasz Szczepanik to popularny muzyk, lider i wokalista zespołu Pectus, który już od 17 lat działa na polskiej scenie muzycznej. Zespół, w którego skład wchodzi czterech braci: Tomasz, Maciej, Marek i Mateusz, wylansował takie hity jak: "Jeden moment", "To, co chciałbym Ci dać" i "Barcelona".

Tomasz Szczepanik uciekł sprzed ołtarza

Życie prywatne członków zespołu nigdy nie było tematem dla serwisów plotkarskich, ale to się niedawno zmieniło. Tomasz Szczepanik w rozmowie z Mateuszem Szymkowiakiem z TVP Kobieta wrócił wspomnieniami do dnia, w którym zostawił swoją narzeczoną na dziewięć dni przed ślubem. Muzyk zakochał się w swojej menedżerce Monice Paprockiej, która miała męża i dzieci.

Dla niej odwołałem swój ślub dziewięć dni przed. Połowa mojej rodziny chciała mnie deportować, a połowa powiedziała, że to jest jednak twoja decyzja, bardzo trudna, ale jednak ją podjąłeś - wyznał.

Szczepanik dodał, że nie żałuje tego, co zrobił. Nie chciał oszukiwać swojej poprzedniej narzeczonej i jeżeli miałby cofnąć czas, zrobiłby dokładnie to samo. -Powiedziałem jej, że "nie mogę cię oszukiwać po fakcie". Nie jestem na to gotowy w tym momencie i do ślubu nie dojdzie - dodał.

Monika Paprocka rozwiodła się dla niego z mężem, a później została jego żoną. Para doczekała się syna Stanisława, który ma już 8 lat.