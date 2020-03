"Too Hot to Handle". Netflix ma kolejny randkowy show! Czy powtórzy sukces programu "Miłość jest ślepa"?

"Too Hot to Handle" to kolejny randkowy show Netflixa, który może powtórzyć sukces programu "Miłość jest ślepa"! W nowym reality show seksowni single będą musieli... powstrzymać się od seksu! Czy uczestnikom uda się nie ulec pokusie? Kiedy premiera "Too Hot to Handle" na Netflix? Sprawdź pierwsze szczegóły!

"Too Hot to Handle" - o czym jest nowy program Netflixa? W show "Too Hot to Handle" dziesięcioro seksownych singli z różnych stron świata spotyka się w domu marzeń w tropikach. Liczą, że będą to najbardziej egzotyczne i... erotyczne wakacje w ich życiu, ale czeka ich niespodzianka. Jeśli chcą marzyć o wygraniu 100 000 dolarów, muszą spełnić jeden warunek: przez cały pobyt powstrzymać się od seksu. Zero całowania, zero pettingu. Niedozwolone są żadne przyjemności seksualne. A każde złamanie tej zasady oznacza obniżenie kwoty nagrody. Czy dla tych amatorów seksu bez zobowiązań pokusa okaże się zbyt silna? A może uda im się stworzyć relacje, które przetrwają dłużej niż jedną noc? Giannina najpiękniejszą uczestniczką "Love is blind"? Jak wyglądała przed programem?Zobacz więcej "Too Hot to Handle" - kiedy premiera? Nowy reality show Netflixa owiany jest na razie tajemnicą. W sieci wciąż nie udostępniono zwiastuna programu. Wiadomo jednak, że 1. sezon trafi na Netflix już 17 kwietnia 2020. Przypominamy, że w lutym br. cały świat oszalał na punkcie reality show "Miłość jest ślepa". Społeczny eksperyment Nicka i Vanessy Lachey, w którym samotni mężczyźni i kobiety szukają miłości, z dnia na dzień stał się hitem i wiadomo już, że "Love is blind" doczeka się kolejnych sezonów. Na Netflix można też oglądać m.in. "Powrót do eks", w którym czwórka singli ma okazje ponownie zejść się ze swoimi byłymi lub raz na zawsze zostawić przeszłość za sobą. Zobacz galerię https://www.facebook.com/nie.spie.bo.seriale/