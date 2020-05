"Too Hot to Handle". Uczestniczka show Netflix zataiła, że jest matką?

"Too Hot to Handle" to jeden z programów, który w ostatnim czasie podbił Netflix. Kontrowersyjny format bił kolejne rekordy popularności, sprawiając, że jego uczestnicy szybko stali się celebrytami.

Z pewnością dla części z nich to był cel nr 1, aby po premierze programu zdobyć popularność. Jedną z uczestniczek "Too Hot to Handle" była 23-letnia Lydia Clyma, która jednak... zapomniała powiedzieć reszcie uczestników, że od trzech lat jest matką!

Netflix ma kolejny randkowy show! Czy powtórzy sukces programu "Miłość jest ślepa"?Zobacz więcej

Niby "drobny szczegółów", ale jednak w show randkowym mający ogromne znaczenia. Co prawda Clyma nie błyszczała w programie, do którego dołączyła w końcowych odcinkach, próbując utworzyć związek z jednym z uczestników.

Przypomnijmy, że "Too Hot to Handle" to program reality show, w którym uczestnicy spotykają się w domu marzeń w tropikach, gdzie... muszą zachować wstrzemięźliwość płciową. Kto ulegnie pokusie płci przeciwnej to przegrywa.