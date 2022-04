TOP 10 filmów i seriali, które nie zostały docenione. Te tytuły powinny być hitami! [LISTA]

Zdarzają się produkcje, które mimo ogromnego potencjału - sporego budżetu, świetnej obsady i ciekawego scenariusza - kompletnie przepadają, okazując się niewypałem. Na platformie Netflix nie brakuje tytułów, które z niewiadomych przyczyn nie wzbudziły większego zainteresowania, choć są znakomite! Zobacz TOP10 niedocenionych filmów i seriali, które powinny być hitami.

Co poszło nie tak? Każdy z nas może wymienić przynajmniej kilka tytułów filmów i seriali, które miały wszystko: dobrą obsadę, wspaniałe aktorstwo, intrygujący scenariusz, ale jednak coś poszło nie tak, jak powinno. Nie doczekały się wielu widzów, chociaż powinny. Co zawiniło? Promocja? Może słaba zapowiedź, tak jak z świetnej „Koniarze”?

Zebraliśmy aż kilkanaście tytułów filmów i seriali z Netflixa, które naszym zdaniem są mocno niedocenione. I choć nie chcemy to wierzyć, bo wolimy dzielić się wielkimi sukcesami netflixowych produkcji, to wiemy, że to niejedyne niedocenione tytuły.

Zobacz najmniej docenione seriale i filmy na Netflixie. Zgadzasz się z tą listą?

TOP 10 niedocenionych produkcji Netflix. To powinny być wielkie hity!

