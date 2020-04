"Top Model 9". Castingi online do nowej edycji! Jurorzy udzielają rad kandydatom. TVN pokaże program jesienią 2020?

Ruszyły castingi online do 9. edycji "Top Model"! W specjalnej telekonferencji jurorzy udzieli kilku rad kandydatom. Stacja TVN planuje pokazać program jesienią 2020. Nie wyklucza jednak, że te plany mogą ulec zmianie.

"Top Model 9" - ruszył casting online

TVN rozpoczął poszukiwania do nowej edycji "Top Model"! Dziewiąta odsłona tego reality-show ma był pokazana w jesiennej ramówce TVN. Stacja zaznacza jednak, że w związku z pandemią koronawirusa, plany dotyczące emisji mogą ulec zmianie. Kto może zgłosić się do "Top Model"?

W castingu online (po hasłem #CastingWDomu) udział mogą wziąć zarówno kobiety, jak i mężczyźni, którzy mają minimum 160 cm wzrostu oraz skończyli 18 lat. Osoby od 16. roku życia muszą dostarczyć pisemną zgodę opiekuna prawnego. Wszyscy chętni powinni wypełnić formularz na stronie topmodel.tvn.pl. Czas jest do 7 czerwca 2020 roku. Aby zachęcić wszystkich niezdecydowanych, Joanna Krupa, Katarzyna Sokołowska, Marcin Tyszka, Dawid Woliński i Michał Piróg połączyli się z domów, aby porozmawiać o nowej edycji i dać kilka rad przyszłym uczestnikom.

W 9. edycji "Top Model" pojawi się tzw. "srebrny bilet". Każdy z jurorów ma wskazać osobę, która najbardziej przypadnie mu do gustu. Później to od widzów i ich głosów będzie zależało, który z wytypowanych przez jury uczestników otrzyma "srebrny bilet", czyli pewne miejsce w etapie bootcampu. Wciąż będzie też tzw. "złoty bilet", który od razu zapewni jednej osobie miejsce w Domu Modelek. W poprzedniej edycji otrzymała go Klaudia El Dursi.

