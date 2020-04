"Top Model". Niesamowita metamorfoza Aleksandry Żuraw. W dniu porodu ważyła 112 kilogramów. "Tyłam na potęgę i jadłam na potęgę"

Aleksandra Żuraw wzięła udział w 4. edycji "Top Model". Pod koniec 2018 roku została po raz pierwszy mamą. Na świecie pojawiła się córeczka Apolonia. Modelka nie wspomna zbyt dobrze okresu ciąży, w której sporo przytyła.

Teraz Aleksandra Żuraw postanowiła podzielić się ze swoimi fanami swoją metamorfozą. Uczestniczka "Top Model" zdradziła, że w ciąży ważyła 112 kilogramów. Ola przyznaje, że zajadała w tamtym czasie stres.

Ola Żuraw w ciąży przytyła 30 kilogramów. Jak teraz wygląda?Zobacz więcej

112 kg w dniu porodu, pamietam jak prosiłam położną by nie informowała mnie ile pokazała waga... tyłam na potęgę i jadłam na potęgę, regulując sobie nastrój jedzeniem. Zajadałam największy stres w życiu, i może Was to zdziwić, ale najmniej stresowałam się przyjściem Apolonii na świat, tyle złego wydarzyło się w tamtym czasie.