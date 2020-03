TOP20 seriali dekady. Amerykańscy krytycy wybrali najlepsze produkcje dziesięciolecia

Amerykańscy krytycy stworzyli zestawienie 20 najlepszych seriali dekady. Które produkcje najbardziej wyróżniały się w ostatnim dziesięcioleciu? Jest kilka zaskoczeń!

TOP20 seriali dekady wg amerykańskich krytyków

Redakcja World of Reel, w skład której wchodzi 100 krytyków, dziennikarzy, blogerów i twórców, m.in. "IndieWire", "Variety", "The Hollywood Reporter", "USA Today", "Forbes" i "The New York Times". Każdy głosował na 5 seriali, nie wskazując kolejności. Można było wybierać produkcje, które swoją premierę miały w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 30 października 2019 r. Wyjątek stanowiły seriale, które zadebiutowały wcześniej, ale były emitowane przede wszystkim w minionej dekadzie.

Amerykańscy krytycy stworzyli dzięki temu listę 20 najlepszych seriali dziesięciolecia. Wśród nich są m.in. produkcje HBO, BBC, FX oraz jeden serial Netflixa. Większość to amerykańskie seriale oryginalne, które mają wiele sezonów. Pojawiła się także nowa wersja hitowego "Twin Peaks".

Całą listę 20 najlepszych seriali dekady możecie zobaczyć w naszej galerii!

