"Toy Boy". Jesus Mosquera skradł serca Polek. Poznajcie bliżej przystojniaka z serialu Netflixa!

Jesus Mosquera jest odtwórcą głównej roli w serialu "Toy Boy". Hiszpański aktor podbił serca Polek nie tylko swoją grą aktorską, ale też imponującą muskulaturą. Czas poznać nieco bliżej przystojniaka z serialu Netflixa. Jeszcze będzie o nim głośno?

Jesus Mosquera — kim jest?

Jesus Mosquera rolą Hugo Beltrana w serialu Netflixa "Toy Boy" przebojem wdarł się do świata hiszpańskiego show-biznesu. Na swoje pięć minut musiał jednak trochę poczekać. Zanim zdobył rolę w popularnym serialu, Jesus Mosquera do 2018 roku koncentrował się na karierze piłkarza.

Grał w kilku hiszpańskich klubach m.in. Athletico Bilbao i Maladze B, a od najmłodszych lat kibicował Realowi Madryt. Miłość do aktorstwa okazała się jednak silniejsza. Na małym ekranie debiutował w serialu "Down There" z 2018 roku. Potem przyszedł czas na serialowy hit Netflixa.

Przewidywalna historia rozwleczona na 13 odcinków? Wyjątkowo skrajne opinie widzów o nowym serialu NetflixaZobacz więcej

-To dość osobliwa historia — wspominał w jednym z wywiadów casting do produkcji streamingowego giganta. Jesus Mosquera został wypatrzony przez producentów serialu na... siłowni w Maladze. Początkowo miał zagrać epizod, ale producenci byli nim tak oczarowani, że postanowili zaryzykować i powierzyli mu główną rolę. Ten bez wahania spakował swoje rzeczy i wyjechał do Madrytu, aby rozpocząć przygotowania do serialu, które trwały w sumie osiem miesięcy.

Urodzony 23 lutego 1993 roku Jesus Mosquera Bernal już nazywany jest wschodzącą gwiazdą hiszpańskiej telewizji. Jego konto na Instagramie obserwuje ponad 700 tysięcy osób, a nowych fanów przybywa z dnia na dzień.

Zajrzyj do galerii i poznaj bliżej przystojniaka z serialu Netflixa pt. "Toy Boy"!

"Toy Boy" - o czym jest serial?

"Toy Boy" to historia striptizera (Jesús Mosquera), który zostaje oskarżony i skazany za zabicie męża swojej kochanki. Po kilku latach odsiadki zgłasza się do niego młoda prawniczka (María Pedraza), która próbuje ustalić, kto wrobił go w morderstwo. Serial składa się z 13 odcinków, z których każdy trwa ponad 60 minut. Dostępny jest na Netflix.