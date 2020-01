Tureckie seriale 2020. Jakie nowe produkcje znad Bosforu pojawią się w 2020 roku?

Tureckie seriale 2020 to produkcje wyczekiwane od dłuższego czasu, jak i seriale, o których jeszcze niewiele się mówi. Poznajcie premiery tureckich seriali z 2020 roku.

Tureckie seriale 2020

Tureckie seriale 2020 to coś, na co czekają fani produkcji znad Bosforu. Wśród nowych seriali znajdują się te, na które czekamy już jakiś czas, jak 'Ramo" oraz takie, o których mówi się jeszcze niewiele, jak "Zümrüdü Anka".

W naszym zestawieniu znajdziecie tureckie seriale, które zadebiutują w 2020 roku w tureckiej telewizji i internecie. Nie oznacza to jednak, że te produkcje pojawią się w Polsce. To, czy któryś z tych seriali będzie można obejrzeć w naszym kraju, w dużej mierze zależy od sukcesu, jaki odniosą one w Turcji.

Nowe seriale to także powrót ulubionych tureckich aktorów jak Murat Yıldırım, czyli dawno niewidziany Sawasz z "Ceny miłości" czy Aslı Enver, czyli Sureyya z serialu "Narzeczona ze Stambułu" i Halit Ergenç, którego polscy widzowie znają z takich seriali jak m.in. "Tysiąc i jedna noc", "Wspaniałe stulecie" czy "Zraniona miłość".

W naszej galerii poznacie wszystkie tureckie seriale, które pojawią się w 2020 roku (artykuł będzie aktualizowany).