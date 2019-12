Tureckie seriale w Boże Narodzenie 2019. Które telenowele będzie można obejrzeć w święta w tv? [ZMIANY W PROGRAMIE TV]

Szykują się zmiany w programie tv. Które tureckie seriale będzie można obejrzeć w Święta Bożego Narodzenia? Jaka przerwa w emisji czeka fanów tureckich produkcji? Sprawdź szczegóły.

Tureckie seriale w Święta Bożego Narodzenia

Święta Bożego Narodzenia to czas, w którym program tv ulega zmianie. Większość seriali i programów ma wówczas przerwę w emisji. Co to oznacza dla fanów tureckich seriali? Które produkcje znad Bosforu będzie można obejrzeć podczas świąt? Oto szczegóły.

"Wymarzona miłość" w Boże Narodzenie

Kolejny odcinek "Rannego ptaszka" zobaczymy w Wigilię, 24.12 o godz. 10:00. Następnie w pierwszy i drugi dzień świąt nastąpi przerwa w emisji. Następny epizod "Wymarzonej miłości" zobaczymy w piątek, 27.12 o godz. 10:00.

Suhan i Cesur powracają! Kiedy i gdzie oglądać serial?Zobacz więcej

"Elif" w Boże Narodzenie

Wyjątkowo długa przerwa w emisji czeka fanów "Elif". W poniedziałek, 23.12 zobaczymy 634. odcinek tej tureckiej telenoweli, a następny epizod zostanie pokazany dopiero w poniedziałek, 30.12.

"Meandry uczuć" w Boże Narodzenie

"Meandry uczuć" właśnie wróciły do tv. 5. odcinek tej tureckiej telenoweli zobaczymy w poniedziałek, 23.12, a kolejny zostanie pokazany w piątek, 27.12.

"Przysięga" w Boże Narodzenie

Podobna tygodniowa przerwa czeka widzów "Przysięgi". Serial nie będzie emitowany od 24.12 do 27.12. Kolejny odcinek tej tureckiej telenoweli zobaczymy dopiero w poniedziałek, 30.12.

"Więzień miłości" w Boże Narodzenie

W poniedziałek, 23.12 TVP2 pokaże 208. odcinek "Więźnia miłości". Następnie będzie kilkudniowa przerwa w emisji, jednak będzie ona krótsza niż w przypadki "Elif" i "Przysięgi". 209. epizod zobaczymy w piątek, 27.12.

"Narzeczona ze Stambułu" w Boże Narodzenie

Najdłuższa przerwa w emisji czeka serial "Narzeczona ze Stambułu". Nie dość, że kolejnego odcinka nie zobaczymy w poniedziałek 23.12, to nie zobaczymy go przez kolejne dwa tygodnie. 50. odcinek "Narzeczonej ze Stambułu" zobaczymy dopiero 14.01.2020!

Duża przerwa w emisji serialu! Kiedy zobaczymy 50. odcinek tureckiej telenoweli?Zobacz więcej