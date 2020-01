Tureckie seriale w Trzech Króli, 6.01.2020. Nie będzie "Elif" i "Więźnia miłości"! Co z pozostałymi? [ZMIANY W PROGRAMIE TV]

Przerwa w emisji tureckich seriali! Zmiany w programie TV spowodowane są świętem Trzech Króli, które przypada na 6 stycznia 2020 roku. Czy wszystkie pokazywane w Polsce tureckie seriale zostaną przerwane i nie zobaczymy ich w ten dzień? Poznajcie szczegóły!

Tureckie seriale w Trzech Króli, 6.01.2020 w TV

Święto Objawienia Pańskiego, czyli popularne święto Trzech Króli to dzień wolny od pracy, w którym stacje telewizje zwykle zmieniają stałą ramówkę. Po raz kolejny fani tureckich seriali będą musieli uzbroić się w cierpliwość, zanim obejrzą kolejne odcinki swoich ulubionych produkcji. Czy wszystkie tytuły zniknęły z programu TV na 6 stycznia 2020 roku? Co będzie można obejrzeć?

"Elif" - kiedy kolejny odcinek w TVP1?

Przerwa czeka fanów małej Elif. Historia uroczej dziewczynki i jej najbliższych będzie kontynuowana we wtorek, 7 stycznia. W odcinku 639. zobaczymy, jak Elif i Inci kontynuują swoją próbę zdobycia pieniędzy dzięki ulicznym występom. Okaże się, że ich starania przyniosą skutki! Co z Selimem i jego boleściami głowy? Czytaj więcej

"Wymarzona miłość" - kiedy kolejny odcinek w TVP3?

Także "Wymarzona miłość" zostaje wstrzymana. Historia miłości pięknej Sanem i nieziemsko przystojnego Cana będzie kontynuowana po długim weekendzie. W 98. odcinku odbywa się przyjęcie z uroczystą prezentacją RedMode. Sanem i Can wymienią między sobą ukradkowe spojrzenia, aż w końcu podejdzie do nich Emre, połączy ich ręce i "zmusi" do wspólnego tańca. Sanem i Can na oczach wszystkich gości przeżyją romantyczne chwile... czytaj więcej

"Meandry uczuć" - kiedy kolejny odcinek w TVP3?

Serial, który niedawno powrócił na anteny TVP będzie emitowany bez zmian. O godz. 15:05 pokazany będzie 13. odcinek, w którym Suhan próbuje dowiedzieć się, dlaczego tak naprawdę Dżesur pojawił się w Korludağ. Drąży też temat dotyczący pobytu Tahsin w domu dziecka.

"Przysięga" - kiedy kolejny odcinek w TVP1?

Fani "Przysięgi" nie zobaczą w poniedziałek nowego odcinka. W 82. odcinku do rezydencji dotrze list od władz stowarzyszenia. To jednak nie Cavidan, a Reyhan będzie jego adresatką! Co zrobi matka Emira kiedy usłyszy, że Reyhan ma zostać honorową członkinią klubu? Czy relacje między nią a synową ulegną zmianie? Czytaj więcej

"Więzień miłości" - kiedy kolejny odcinek w TVP2?

Kontynuacja losów Zehry i Ömera również nie nastąpi w Święto Trzech Króli. Kolejny, 213. odcinek "Więźnia miłości" przedłużają się niedomówienia między Zehrą i Ömerem. Alev zorganizuje zaproszenia na pokaz mody dla wszystkich, tylko nie dla Zehry. Ayse spróbuje zrobić coś, aby jej bratowa też poszła, ale bez skutku. Także Ömer wyda się być niewzruszony zaistniałą sytuacją... czytaj więcej

