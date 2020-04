Tureckie seriale w Wielkanoc 2020. Przerwa w emisji niektórych produkcji! Kiedy nowe odcinki "Elif", "Przysięgi" i innych?

Przerwa w emisji tureckich seriali! Zmiany w programie TV spowodowane są świętami wielkanocnymi. Czy wszystkie pokazywane w Polsce tureckie seriale zostaną przerwane i nie zobaczymy ich w czasie Wielkanocy? Poznajcie szczegóły!

Tureckie seriale w Wielkanoc 2020 w TV

Święta wielkanocne to czas, w którym stacje telewizje zwykle zmieniają swoją stałą ramówkę. Po raz kolejny fani tureckich seriali będą musieli uzbroić się w cierpliwość, zanim obejrzą kolejne odcinki swoich ulubionych produkcji. Czy wszystkie tytuły NIE pojawią się w programie TV na poniedziałek, 13 kwietnia 2020 roku? Co będzie można obejrzeć?

"Elif" - kiedy kolejny odcinek w TVP1?

Przerwa czeka fanów małej Elif. Historia uroczej dziewczynki będzie kontynuowana we wtorek, 14 kwietnia. W odcinku 707. zobaczymy, jak Tarik (Murat Prosçiler) po raz kolejny zawiedzie Hümeyrę (Berna Keskin). Córka Macide (Nur Gurkan) będzie załamana. Leman (Parla Şenol), która dowiedziała się, że kobietą, którą widziała z Şafakiem (Ugur Özbagi) jest Jülide (Melis Koç), postanowi odwiedzić kobietę.

"Zraniona miłość" - kiedy kolejny odcinek w TVP3?

W 28. odcinku, który zobaczymy po świętach, morze wyrzuca na brzeg ciało Andreasa. Hilal (Miray Daner) jest pewna, że to Mehmet zabił Greka, zamiast pomóc mu w ucieczce. Azize (Bergüzar Korel) próbuje wykonać polecenie Tevfika (Onur Saylak), lecz sumienie jej na to nie pozwala. Ciężko ranny Hasan mówi Azize, że myli się w ocenie swego męża, nie zdradza jednak żadnych szczegółów. Cevdet (Halit Ergenç) próbuje zorganizować ucieczkę Hasana, lecz stary rozbójnik, wycieńczony od ran i załamany po śmierci syna, umiera, nie wyjawiając miejsca ukrycia broni.

"Meandry uczuć" - kiedy kolejny odcinek w TVP3?

Serial, który widzowie TVP mieli już okazję oglądać, także powróci we wtorek, 14 kwietnia. O godz. 15:05 pokazany będzie 84. odcinek, w którym Banu (Gözde Türkpençe) dowiaduje się, że to Bulent (Serkan Altunorak) podpalił kiedyś dom Cesura (Kıvanç Tatlıtuğ) i zrywa z nim. Bulent zapowiada Hulji i Cahide zemstę. Tahsin mówi Cesurowi o liście, w którym Ryza (Yiğit Özşener) opisuje przygotowania do zabójstwa matki Cesura i namawia go do morderstwa Ryzy.

"Przysięga" - kiedy kolejny odcinek w TVP1?

Fani "Przysięgi" także nie zobaczą w poniedziałek nowego odcinka. W 150. odcinku Emir (Gökberk Demirci), próbując uratować porwaną Reyhan (Özge Yagiz), wpada w pułapkę Talaza. Cavidan (Gül Arcan) jest załamana, gdy dowiaduje się, co zrobił jej syn. Narin (Yagmur Shahbazova) podejrzewa, że Kemal (Can Verel) podczas kolacji zamierza wyznać jej miłość. Próbuje sprawić, by nie miał do tego okazji.

"Więzień miłości" - kiedy kolejny odcinek w TVP2?

Kontynuacja trudnych losów Zehry (Hazal Subasi) i Ömera (Erkan Meriç) również nie nastąpi we wtorek, 14 kwietnia. Kolejny, 281. odcinek "Więźnia miłości" to ciąg dalszy bólu Zehry, która nie rozumie zachowania męża. Ömer, tuż po weselu zorganizowanym dla rodziny Zehry, całkiem się zmienił i postanowił zamienić jej życie w piekło. Zehra postanowi zwierzyć się ze swoich trosk Sabah (Hande Cömertler).

"Narzeczona ze Stambułu" - kiedy kolejny odcinek w Zoom TV?

Tylko fani "Narzeczonej ze Stambułu" nie będą musieli robić sobie przerwy. Nie dość, że serial jest teraz emitowany 5, a nie jak dotąd 4 razy w tygodniu, kolejny odcinek (102.) zostanie pokazany także w Lany Poniedziałek. Zobaczymy w nim, jak Fikret (Salih Bademci) otrzymuje od przyrodniego brata zaskakującą informację na temat Esry. Z kolei Sureyya (Asli Enver) przeżywa szok po tym, jak Figen zdradza jej sekret Cana (Murat Aygen).

Tureckie seriale i filmy kostiumowe. Co obejrzeć, jeśli lubisz "Wspaniałe stulecie" i "Imperium miłości"?Zobacz więcej