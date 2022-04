TVP zrywa współpracę z Netfliksem? Premiera serialu "Erynie" pod znakiem zapytania

TVP od lat zapowiada rozwijanie własnej platformy streamingowej, jednak dopiero niedawno stacja zdecydowała się na konkretne kroki. Na Netfliksie nie pojawią się nowe produkcje TVP, pod znakiem zapytania stanęła premiera serialu "Erynie". Powody zakończenia współpracy są na razie nieznane.

TVP zrywa z Netfliksem?

Jak dotąd w serwisie Netflix można było znaleźć duży wybór polskich produkcji, m.in. wszystkie sezony serialu "Ranczo", "Artyści”, "Dziewczyny ze Lwowa", "O mnie się nie martw", "Archiwistę". Te tytuły mogą niedługo zniknąć z biblioteki serwisu, TVP kończy bowiem współpracę z Netfliksem i planuje przenieść swoje produkty na własną platformę vod.

Jeszcze na początku prezesury Jacka Kurskiego w TVP, wzmacniany był serwis TVP VOD, ale jednocześnie współpraca z Netfliksem wciąż się rozwijała, na platformę trafiały kolejne tytuły, jak np. wspomniane "Ranczo". Niedawno jednak serwis Wirtualnemedia.pl uzyskał nowe informacje w tej sprawie.

Obecnie Telewizja Polska nie udostępnia swoich kolejnych, starszych produkcji. Wśród dostępnych tytułów znajdują się również tytuły kojarzone z TVP, których Spółka jest jedynie koproducentem, a prawa dystrybucyjne posiada producent wiodący - czytamy.

Nie jest to odpowiedź wyczerpująca wszystkie pytania, które pojawiają się w kontekście istniejących już w bibliotece giganta streamingowego tytułów, które należą do TVP, a także w związku z planowanymi koprodukcjami Netfliksa z TVP. Zdjęcia do jednej z nich, "Erynii", trwały już od września 2020 roku, a premiera serialu była zaplanowana na 2021 rok. Do dziś jednak nie wiadomo, kiedy zobaczymy polski serial.

Nadal realizujemy "Erynie" we współpracy z Netflixem. Zdjęcia są na zaawansowanym etapie, będzie to serial z Marcinem Dorocińskim w roli głównej. Ten projekt będzie skończony. Umowa koprodukcyjna tak rozdziela prawa, że z emisją w otwartym kanale będziemy musieli poczekać, myślę, że około roku. Najpierw emisja w Netflix, VOD TVP, a następnie w otwartym kanale powiedział wówczas Jacek Kurski, prezes TVP w rozmowie z Wirtualnemedia.pl.

Netflix nie skomentował jeszcze zerwania współpracy.

