"Twoja twarz brzmi znajomo 13". Ważny apel Katarzyny Skrzyneckiej przed 1. odcinkiem. Chodzi o Pawła Królikowskiego!

Czy zmarły 27 lutego Paweł Królikowski zostanie wspomniany w premierowym odcinku 13. edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo"? To pytanie zadają sobie fani rozrywkowego formatu. Na kilka godzin przed premierą sprawę postanowiła wyjaśnić Katarzyna Skrzynecka. Aktorka i jurorka "Twoja twarz brzmi znajomo" w obszernym wpisie na swoim Instagramie wyjaśniła, że pierwszy odcinek najnowszej edycji show Polsatu był nagrywany ponad 3 tygodnie temu, kiedy Paweł Królikowski walczył z chorobą w szpitalu. Wszyscy wtedy wierzyli, że wkrótce ją pokona i wróci do pracy.

Szanowni Państwo, Drodzy Telewidzowie... Dziś wieczorem w POLSACIE obejrzą Państwo pierwszy odcinek 13 Edycji naszego programu TWOJA TWARZ BRZMI ZNAJOMO... Ten odcinek programu zrealizowaliśmy ponad 3 tygodnie temu, gdy nasz Przyjaciel - Paweł Królikowski jeszcze z nami był... Był wówczas w szpitalu, a my podczas nagrania odcinka składaliśmy mu serdeczne życzenia szybkiego powrotu do zdrowia... z nadzieją, że powróci do nas na swój fotel Jurora.... "Kochany Króliku, z całego serca trzymamy kciuki za Twój powrót do zdrowia i DO NAS! Rehabilituj się, zdrowiej i wracaj, tęsknimy" ... Stało się inaczej. Produkcja programu podjęła decyzję o przygotowaniu specjalnej wersji odcinka , nie zawierającej naszych życzeń i słów kierowanych do Pawła. - zaczęła Katarzyna Skrzynecka.