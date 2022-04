"Twoja twarz brzmi znajomo 16". Karolina Pisarek wreszcie wygrała, ale widzowie uznali, że wynik był ustawiony! "Niezasłużenie, z litości"

Karolina Pisarek nie radziła sobie najlepiej w programie "Twoja twarz brzmi znajomo", ale w końcu jej występ został doceniony i wygrała w ostatnim odcinku. Widzowie są jednak innego zdania i uważają, że to była ustawka!

Widzowie krytycznie o wygranej Karoliny Pisarek w "Twoja twarz brzmi znajomo 16"

Karolina Pisarek jest uczestniczką 16. edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo", ale do tej pory nie była faworytką do wygranej. Jednak w 7. odcinku po raz pierwszy wyśpiewała sobie zwycięstwo! Wykonała utwór „M.I.LF.$” Fergie i zrobiła to perfekcyjnie, otrzymała nawet owacje na stojąco od jury!

Karolina Pisarek zachwyciła jako Fergie! Zaskoczyła wszystkich!Zobacz więcej

Niestety niektórzy widzowie uważają, że nie zasługiwała na zwycięstwo. Twierdzą, że było to ustawione! Oto niektóre z komentarzy:

Niezasłużenie, z litości... Szkoda mi Danzela

Z całym szacunkiem, ale ustawka

Jakiś żart! Jak można było zabrać tak zasłużone zwycięstwo dla Danzela

To jakiś żart, prawda? Rozumiem, że na siłę staracie się, żeby każdy uczestnik chociaż raz wygrał odcinek, ale to już lekkie przegięcie

Pod względem pracy i amatorki należało jej się, ale tego odcinka nie powinna wygrać… niestety ale ciężko się tego słucha. Zdecydowanie należało się to Denzelowi. Gościu robi niesamowita robotę 💪🏻🔥

złota zasada tego programu brzmi- każdy uczestnik musi wygrać conajmniej 1 odcinek😂

Na szczęście są też i tacy, którzy gratulują Karolinie występu i chwalą ją w mediach społecznościowych.

Zasłużona wygrana! Wielkie brawa ❤️👏👏

Uczestnicy, brawo. ♥️ Wygrana bez żalu, nie ma oburzenia. Karola się stara jak może co jest na plus.

super bravo za ciężka pracę ❤️❤️❤️

Super występ! Cieszę się bardzo, że wygrała, bo zasłużyła jak nigdy wcześniej. Uważam, że nie była gorsza od Andrzeja czy Danzela - tym bardziej fajnie, że współuczestnicy pozwolili jej wygrać.

Karolina Pisarek weźmie ślub z synem milionera. Będzie miała aż dwie suknie ślubne!Zobacz więcej

A Wy co myślicie?

Sprawdź program tv na stronie Telemagazyn.pl