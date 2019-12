"Twoja twarz brzmi znajomo". Agnieszka Hekiert nagrała płytę! Jak śpiewa trenerka wokalna uczestników show Polsatu?

Agnieszka Hekiert - trenerka wokalna uczestników "Twoja twarz brzmi znajomo" nagrała płytę! Okazuje się, że nie tylko umie uczyć, ale też sama świetnie sobie radzi w przemyśle muzycznym!

Agnieszka Hekiert z "Twoja twarz brzmi znajomo" nagrała płytę

Agnieszka Hekiert towarzyszy uczestnikom "Twoja twarz brzmi znajomo" od początku. To ona przygotowuje wszystkich do tego, aby wcielając się w daną postać zaśpiewali jak najbliżej oryginału. Dba o brzmienie uczestników i doradza co zrobić, aby czysto śpiewać. Była też ocal coach'em w innych programach rozrywkowych, m.in. "X-Factor" (2011 TVN), "Mam Talent" (2010/2011 TVN), "Fabryka Gwiazd" (2008 Polsat).

Okazuje się, że Hekiert jest wokalistką jazzową, która właśnie wydała płytę pt. "Soulnation". Pracowała nad nią kończąc kolejne edycje programu. Początkowo jej kariera rozwijała się w Polsce, z czasem została doceniona również w Europie, na scenie austriackiej i niemieckiej, na której współpracuje z legendą sceny jazzowej, saksofonistą Leszkiem Żądło, K.Kostovem, N.Lenkovem. Owocem tej współpracy jest płyta European Impressions, nagrana w 2009.

- Często jest tak, że jazzu nie znamy. Słowo "jazz" przeraża, a w jazzie mamy tyle pięknych rzeczy. Przecież Cesaria Evora czy Frank Sinatra, którego kochamy, to też jest jazz - wskazuje wokalistka. Co możemy usłyszeć na płycie Agnieszki Hekiert? Zobacz wideo!

