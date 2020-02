"Twoja twarz brzmi znajomo". Antek Królikowski i polskie gwiazdy żegnają Pawła Królikowskiego

Paweł Królikowski nie żyje. Aktor zmarł w czwartek, 27 lutego 2020 roku nad ranem. Artysta zmagał się z ciężką chorobą przez kilka miesięcy, ale niestety przegrał swą walkę.

Paweł Królikowski nie żyje. Aktor miał 58 lat

Antek Królikowski, syn Pawła, pożegnał go na Instagramie. Zamieścił na swoim profilu wzruszający wpis i opatrzył je dawnym zdjęciem ojca.

Przyjaciele aktora również oddają mu hołd i w swoich wpisach na Instagramie żegnają kolegę, dodając, że odszedł zbyt szybko. Media społecznościowe zostały zalane zdjęciami Pawła Królikowskiego.

Tomasz Kammel: Gdy przychodził do @pytanienasniadanie, jeszcze przed startem rozmowy, poza kamerą, opowiadał co z moim udzialem ostatnio widział lub słyszał, i co mu się podobało. A na deser dorzucał jeszcze moje cytaty. Żebym wiedział, jak on to co mówi poważnie traktuje. Aktorem był znakomitym, a człowiekiem wybornym👌 Tyle razy umawialiśmy się na prywatne pogaduchy, ale jak to w tym biznesie bywa, czasu wiecznie jak na lekarstwo. Paweł Królikowski #rip 🖤 #kiedyśgdzieśjakoś #butnotyet