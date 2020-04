"Twoja twarz brzmi znajomo". Antek Smykiewicz uwięziony w Kambodży z powodu koronawirusa!

Koronawirus pokrzyżował urlop Antka Smykiewicza. Muzyk razem z żoną i przyjaciółmi utknął w Kambodży po tym, jak szalejąca pandemia przerwała ich wakacje w Tajlandii. Smykiewicz w rozmowie z "Dzień Dobry TVN" opowiedział o trudnej sytuacji na wyspie Koh Rong Samloem w Kambodży, gdzie aktualnie przebywa. Okazuje się, że nie ma już dostaw pożywienia!

W Kambodży nie ma polskich placówek dyplomatycznych. Muzyk razem z żoną musiał więc kontaktować się z polskimi urzędnikami za pośrednictwem niemieckiego konsulatu. Jeszcze kilka dni temu para miała nadzieję na powrót do Polski, ale z powodu braku transportu nie udało im się finalnie dotrzeć na lotnisko.

Był taki moment, że mieliśmy nadzieję na powrót do domu, ale nie jest to możliwe. Dostaliśmy informację, że możemy wracać dwa dni temu przy czym nie mieliśmny już łódki ani możliwości dostać się 100 km dalej i nie dostaliśmy się tam na ten lot - mówił wokalista. - Problem jest taki, że w Kambodży nie ma polskiej ambasady ani konsulatu. Kontaktowaliśmy się przez niemiecki konsulat. Z polskim jest bardzo ciężko się skontaktować. Są ważniejsze destynacje niż Kambodża, gdzie są ludzie do odebrania, ja to rozumiem też wiem, jak jest. Jesteśmy zaradni i sobie poradzimy - dodał Smykiewicz.