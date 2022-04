"Twoja twarz brzmi znajomo". Historia miłości Xaviera Wiśniewskiego i Weroniki Fabijańskiej. "Dopełniamy się"

Xavier Wiśniewski niemalże od chwili urodzenia był na celowniku mediów, będąc synem znanego każdemu Polakowi lidera zespołu Ich Troje. Nieco dalej od mediów była jego dziewczyna, Weronika Fabijańska, młodsza siostra popularnego aktora Sebastiana Fabijańskiego. Choć oboje są młodzi i od niedawna pełnoletni, już wkrótce będą świętować swoją pierwszą rocznicę i zdumiewają fanów dojrzałym podejściem do relacji.

Historia miłości Weroniki Fabijańskiej i Xaviera Wiśniewskiego

Weronika Fabijańska i Xavier Wiśniewski poznali się na zajęciach w studio tanecznym mamy Xaviera - Mandaryny, gdzie Weronika jest trenerką. Zanim zaczęli się spotykać, znali się 1,5 roku. 1 czerwca będą obchodzić swoją pierwszą rocznicę związku.

Kocham Wercię przede wszystkim za to, że akceptuje to, jaki jestem. Chcę przejść z nią przez życie. Zależy jej na tym, żebym czuł się dobrze. Na swojej drodze spotykałem różnych ludzi i nigdy nie czułem się akceptowany, a Weranda akceptuje mnie w pełni i to mnie w niej urzekło - mówi Xavier Wiśniewski.

Wsparcie, miłość i dojrzałość

Kocham to, że zawsze jest obok mnie, nie ważne, co by się działo. Jest bardzo wyrozumiała i empatyczna. Do jej atutów z pewnością należy zadaniowość, organizacja i zaangażowanie. Wprowadza dużo organizacji do mojego życia. Wercia sprawia, że chcę codziennie wstawać rano i po prostu mam dla kogo żyć - dodaje.

Taniec jest naszą ogromną pasją. Uwielbiamy razem trenować. Dopełniamy się muzycznie, gdyż on tworzy muzykę, a ja ją wizualizuję i interpretuję. Chcemy ułożyć sobie życie w taki sposób, żeby było nam dobrze. Jesteśmy na etapie, kiedy wszystko dopiero się kreuje, ale wiemy, że co by się nie działo, jesteśmy w tym razem - wyznaje Weronika Fabijańska.

Poza tańcem para uwielbia chodzić razem na randki, oglądać filmy i seriale oraz grać w gry komputerowe! Razem wyglądają naprawdę pięknie i widać, że łączy ich wspaniałe uczucie.

