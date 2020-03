"Twoja twarz brzmi znajomo" i "The Four. Bitwa o sławę" zawieszone z powodu koronawirusa! Programy mają powrócić jesienią 2020

Kolejne programy Polsatu zawieszone z powodu koronawirusa! Po zakończeniu nagranych wcześniej odcinków "Twoja twarz brzmi znajomo" i "The Four. Bitwa o sławę" poinformowano, że nie będzie nowych odcinków wiosną.

Programy Polsatu zawieszone z powodu epidemii koronawirusa

Po tym, jak w programie na żywo ogłoszono, że z powodu wprowadzonego przez rząd stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" zostaje zawieszony do jesieni, zarówno widzowie, jak i uczestnicy byli w szoku. Każdy zgodnie jednak przyznał, że to właściwa decyzja. Telewizja Polsat poszła o krok dalej i postanowiła zawiesić także te programy, które są nagrywane z wyprzedzeniem.

- Drodzy widzowie! W trosce o zdrowie twórców i uczestników show "The Four. Bitwa o sławę" podjęliśmy decyzję o zawieszeniu nagrań programu. Wkrótce podamy informację, kiedy wrócimy na antenę - poinformowano widzów na pasku, podczas emisji 2. odcinka "The Four. Bitwa o sławę" w sobotę, 14 marca 2020 r. Później w telewizji pokazany został show "Twoja twarz brzmi znajomo". Tym razem, pod koniec pojawili się prowadzący - Maciej Dowbor i Piotr Gąsowski, którzy powiedzieli:

Moi drodzy, nie mamy dla Was dobrych wiadomości, ale liczmy na to, że to jest tylko przejściowy stan. Niestety, podjęliśmy decyzję, stacja Polsat podjęła decyzję - słuszną decyzję - żebyśmy zawiesili nasze programy do jesieni, ze względu na bezpieczeństwo nas wszystkich pracujących przy programie. My oczywiście się nie poddajemy, mamy nadzieję, że wszystko będzie dobrze, że uda nam się wszystkim - całemu społeczeństwu - przejść przez ten trudny czas i - tak, jak powiedział Piotrek - już jesienią, pewnie od września, wrócimy z emisją programu. Miejmy nadzieję, że w tym samym składzie.

To przykre chwile dla uczestników, prowadzących i całych grup osób, pracujących przy produkcji programów. Także widzowie czują smutek wiedząc, że nie będzie ich ulubionych show w telewizji. Wszyscy jednak zdają sobie sprawę z tego, że to dobra decyzja. Czekamy na ich powrót, kiedy w kraju i na świecie wszystko wróci do normalności.

