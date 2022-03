"Twoja twarz brzmi znajomo". Karolina Pisarek nie radzi sobie w programie. Na modelkę lecą gromy, widzowie ją bronią!

Wiosną 2022 r. na antenie Polsatu zadebiutowała szesnasta edycja show, w którym gwiazdy prezentują swoje umiejętności wokalne. Widzowie na scenie "Twoja twarz brzmi znajomo" mogą oglądać popisy: Anny Jurksztowicz, Viki Gabor, Ani Rusowicz, Patryka Cebulskiego, Macieja Radela, Danzela, Andrzeja Kozłowskiego oraz Karoliny Pisarek. Modelce, która znalazła się w prestiżowym rankingu najpiękniejszych twarzy świata, wokalnie daleko do ideału.

Karolinie Pisarek nie można odmówić tego, że jest tytanem pracy, jednak śpiew to nie jej bajka. W 4. odcinku najnowszej edycji "Twoja twarz brzmi znajomo" modelka wykonała piosenkę "Tu es fotu" In-Grid, ale znowu nie zachwyciła. -Braki techniczne nie pozwalają ci przejść pewnej bariery. Ja przede wszystkim chylę czoła i wstanę w uznaniu twojej ciężkiej pracy i cieszę się bardzo, że jesteś z nami! Naprawdę będzie dobrze! Może jeszcze nie dzisiaj, ale wkrótce! - powiedziała Małgorzata Walewska. Jurorzy nie zostawiają na modelce suchej nitki. Techniczne braki Karoliny Pisarek punktuje m.in. Katarzyna Skrzynecka.

W sieci pojawia się jednak mnóstwo broniących modelkę komentarzy. Internauci zauważają, że Karolina Pisarek jako jedyna nie ma nic wspólnego ze śpiewaniem, dlatego jurorzy powinni być dla niej bardziej wyrozumiali.

Nie sądzę żeby trafiła na artystę który jej się uda, nie jestem specjalistka ale moim zdaniem ten program nie jest dla niej, nie potrafi jakoś zmieniać głosu choć w małym stopniu. Jako modelka ok ale śpiewanie to nie jej bajka.

Po co te złośliwości???? To ma być zabawa dla telewidzów wykonawców i jurorów. Po to jest ten program ! Pani Kasia przesadza z opiniami dla wszystkich wykonawców . To jest niesmaczne - czytamy