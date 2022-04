"Twoja twarz brzmi znajomo". Karolina Pisarek weźmie ślub z synem milionera. Będzie miała aż dwie suknie ślubne!

Karolina Pisarek jeszcze w tym roku planuje wyjść za mąż. Jej wybrankiem jest Roger Salla, wiceprezes firmy świadczącej usługi finansowe. Przygotowania do ślubu z synem milionera trwają w najlepsze. Ostatnio modelka wybierała suknię ślubną, a właściwie to nawet dwie.

Kim jest Karolina Pisarek?

Karolina Pisarek jest modelką i influencerką. Telewidzowie doskonale pamiętają ją z programu "Top Model", gdzie doszła do finału. Aktualnie młoda gwiazda jest znana ze swoich występów w najnowszej edycji show "Twoja twarz brzmi znajomo".

Prywatnie Karolina Pisarek jest w związku z Rogerem Sallą, który jest wiceprezesem przedsiębiorstwa świadczącego usługi finansowe w branży e-commerce. Modelka postanowiła przyjąć oświadczyny swojego wybranka zaledwie po kilku miesiącach znajomości. Aktualnie para przygotowuje się do ślubu, który ma się odbyć jeszcze w tym roku.

Ślub Karoliny Pisarek

W związku ze zbliżającym się ślubem, modelka postanowiła dokonać wyboru sukni ślubnej. Jej przygotowania do ceremonii odbywają się na oczach kamer, ponieważ Karolina Pisarek pokazuje je w cyklu "Pisarek mówi tak", który jest częścią programu "Dzień dobry TVN". W najnowszym odcinku swojego show przyszła panna młoda przymierzyła suknie ślubne. Ku zaskoczeniu wszystkich, modelka zdecydowała, że na swój ślub wybierze aż dwie suknie.

Pierwsza z sukien została wybrana za namową mamy modelki. Była długa i miała liczne koronkowe naszycia i zdobienia. Natomiast druga miała puszczony, rozkloszowany dół. Co ciekawe, nie zbyt przypadła do gustu mamie celebrytki, za to przyszła panna młoda była zachwycona.

