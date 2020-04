"Twoja twarz brzmi znajomo". Katarzyna Skrzynecka pokazuje, jak farbuje włosy i odpowiada na złośliwy komentarz. Powiększyła usta?

Katarzyna Skrzynecka postanowiła pokazać, jak radzi sobie z brakiem możliwości pójścia do fryzjera i kosmetyczki. Opublikowane przez nią zdjęcie sprowokowało jednak niektórych do złośliwości. Jak odpowiedziała aktorka?

Katarzyna Skrzynecka zmienia wygląd w domu

Przez pandemię koronawirusa niemożliwe jest pójście do fryzjera czy kosmetyczki. Wszyscy muszą więc radzić sobie samemu w domach. Własny salon fryzjerski postanowiła zorganizować Katarzyna Skrzynecka. W mediach społecznościowych pokazała zdjęcie, na którym jest w trakcie farbowania włosów.

Skrzynecka zdecydowała się zmienić kolor włosów na "beżowy blond", a do ochrony ubrania użyła worka na śmieci. W takim wydanie zaprezentowała się w sieci.

Nowe zastosowanie worka na śmieci oraz śniadaniówek do ochrony okularów przy domowym farbowaniu na ‘beżowy blond’. Taki STAJL na dziś. Miłego dnia!

Wielu fanów aktorki doceniło to, że potrafi sama zadbać o sobie. Nie obyło się jednak także bez złośliwych komentarzy. "No i te usta takie naturalne" - stwierdziła jedna z internautek. Skrzynecka nie pozostawiła tego bez odpowiedzi. "No i ta złośliwość taka durna i tak żałośnie nietrafiona, bo akurat kto jak kto, ale ja jeszcze nigdy nie ingerowałam niczym w swoją twarz ani usta i prawdopodobnie nigdy z tego nie skorzystam" napisała aktorka i jurorka "Twoja twarz brzmi znajomo".

