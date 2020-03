"Twoja twarz brzmi znajomo". Mąż Katarzyny Skrzyneckiej przyszedł na pogrzeb Pawła Królikowskiego w dresie. Aktorka wyjaśnia dlaczego!

W czwartek, 5 marca odbył się pogrzeb Pawła Królikowskiego. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyło mnóstwo znanych osób, w tym koleżanka aktora z programu "Twoja twarz brzmi znajomo", Katarzyna Skrzynecka. Jurorka show Polsatu pojawiła się na pogrzebie Królikowskiego w towarzystwie męża. Nie byłoby w tym nic zdrożnego, gdyby nie jego stylizacja, która rozjuszyła internautów.

Marcin Łopucki na pogrzeb Pawła Królikowskiego przyszedł bowiem w szarym dresie i sportowych butach. Internauci nie mieli dla męża Skrzyneckiej litości. W komentarzach na forach internetowych pojawiło się mnóstwo krytycznych słów pod jego adresem.

Głos w sprawie nietrafionej stylizacji męża zabrała już Katarzyna Skrzynecka. Aktorka w emocjonalnym poście na Instagramie wyjaśniła, dlaczego jej ukochany przyszedł na pogrzeb w dresie.

Niestety wstyd to powinno być tym, którzy bezmyślnie hejtują👎👎👎 komentować czyjś wygląd i ubranie w tak dramatycznych okolicznościach. Może dopuści Pani w miejsce potępiania bez zastanowienia, do swego powierzchownego oceniania ludzi, że być może ktoś w ogóle nie miał tam być... Musiał być w pracy, prowadząc zajęcia sportowe i rehabilitacyjne. Wyrwał się NIEOCZEKIWANIE na chwilę ze swojej pracy, by choć przez chwilę MÓC BYĆ Z NAMI WSZYSTKIMI żegnającymi Przyjaciela. I wie Pani, co powiedziałby Królik??? "Dla mnie, Stary, mógłbyś być nawet w płetwach! Fajnie, że zdążyłeś się wyrwać i wpaść choć na chwilę." Ale Paweł był mądrym i pełnym pogody Facetem. Wysoko ponad takich hejterów. - napisała aktorka w odpowiedzi na krytyczny komentarz jednej z internautek.