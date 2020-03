"Twoja twarz brzmi znajomo". Mąż Katarzyny Skrzyneckiej trafił do szpitala i czeka na operację! Co dolega Marcinowi Łopuckiemu?

Mąż Katarzyny Skrzyneckiej trafił do szpitala z bólem w dolnej części brzucha. Aktorka i jurorka "Twoja twarz brzmi znajomo" poinformowała o tym w poniedziałek (23.03) za pośrednictwem mediów społecznościowych.

[...] Ogromnie cierpiał, z potwornym atakiem bólów w dolnej części brzucha (nie jestem lekarzem - nie wiem - wyrostek? perforacja?) Słaniał się na nogach , do granic omdlenia zwinięty z bólu... - zaczęła Skrzynecka.

Z kolejnego wpisu Katarzyny Skrzyneckiej na Instagramie dowiadujemy się, że jej mąż przebywa już w domu, ale w ciągu najbliższych trzech dni będzie musiał przejść operację.

Bezpieczni w domu. Dziękuję za wszystkie dobre słowa i życzenia zdrowia dla męża. Sytuacja okazała się na tyle poważna, że nie obejdzie się bez operacji w ciągu najbliższych 3 dób 😣. Bez dzisiejszej błyskawicznej reakcji chirurga w Klinice Damiana i zabiegu doraźnie pozwalającym na czekanie do właściwej operacji, mogło być bardzo ciężko. Póki co mąż czeka bezpiecznie w domu. Jutro wraca do kliniki na dłużej. DZIĘKUJĘ KLINICE DAMIANA 👍❤ #niechorujcieteraznanic!