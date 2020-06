"Twoja twarz brzmi znajomo". Michał Rudaś wyznał, że jest gejem. "Jestem człowiekiem, a nie żadną ideologią"

Michał Rudaś - uczestnik 6. edycji "Twoja twarz brzmi znajomo" oraz wieloletni wokalista w programach "Jaka to melodia?" oraz "Taniec z gwiazdami" - wyznał, że jest gejem. "Jestem człowiekiem, a nie żadną ideologią" - podkreślił.

Michał Rudaś wyznał, że jest gejem

Przez lata Michał Rudaś występował w programach "Jaka to melodia?" i "Taniec z gwiazdami". Jego solówki zawsze robiły wrażenie i nie ma chyba fana telewizyjnych show, który nie znałby jego głosu. Był także uczestnikiem 6. edycji "Twoja twarz brzmi znajomo", 4. edycji "The Voice of Poland" oraz indyjskiego talent show "Dil hai hindustani".

Przy okazji debaty publicznej, która toczy się na temat stanowiska polityków wobec praw społeczności LGBT, w osobistym i bardzo szczerym wpisie w mediach społecznościowych Rudaś wyznał, że jest gejem. Podkreślił przy tym, że chciałby żyć w kraju, gdzie może być sobą, kochać i móc o tym mówić.

Jestem człowiekiem, a nie żadną ideologią i niczyje słowa, a nawet sądowe werdykty tego nie zmienią. W skrócie LGBT przypisana mi jest litera G i nie wykorzystuję tego faktu do współtworzenia lub podążania za jakąkolwiek ideologią polityczną czy społeczną. Ja po prostu pragnę kochać i mieć wolność bez przeszkód tą miłością się dzielić i przyjmować ją, korzystając z tych samych praw, co inne kochające się pary. (...) Dla mnie normalność to różnorodność, wolność, miłość i wzajemna akceptacja i bardzo mnie cieszy fakt, że coraz więcej osób, które znam, wyznaje i głosi te wartości. To mi daje ogromne wsparcie i dzięki Wam czuję się w tym kraju jeszcze względnie bezpiecznie i nie myślę o ucieczce. Mam wszak nadzieję, że jeszcze kiedyś będzie normalnie.

Muzyk zaapelował do polityków, w tym prezydenta Andrzeja Dudy, aby przestali wykorzystywać środowisko LGBT do swoich rozgrywek politycznych. Zauważył, że ich wypowiedzi podsycają nienawiść i agresję ze strony społeczeństwa.

