"Twoja twarz brzmi znajomo" odcinek 1. s. 13. Wygrał Maurycy Popiel jako Andrzej Adamiak z zespołu Rezerwat! Był najlepszy?

13. edycja "Twoja twarz brzmi znajomo" wystartowała! O zwycięstwo w premierowym odcinku walczyły aż cztery osoby. Jurorzy nie byli zgodni, dlatego ostateczny głos należał do uczestników. Kto wygrał? Poznaj szczegóły!

"Twoja twarz brzmi znajomo" sezon 13. odcinek 1. - co się wydarzyło?

Rywalizację w 13. edycji "Twoja twarz brzmi znajomo" otworzył Paweł Dudek, czyli Czadoman, który wcielił się w Adama Asanova, wokalistę zespołu Piersi w słynnej „Bałkanicy”. Dał czadu – otrzymał od jurorów brawa na stojąco. –Od samego twojego wejścia to była taka petarda energii. Jestem zachwycony, wielkie brawa! – mówił Kacper Kuszewski.

Marta Gałuszewska przeobraziła się w The Weeknd w „Can’t Feel My Face”. –Ciemnoskórzy wykonawcy mają takie poczucie rytmu, które jest w środku i to tutaj się bardzo dobrze objawiało u Ciebie (…) Jedyne czego mogłabym się czepiać to to, że to poczucie rytmu, które miałaś bardzo dobrze w ciele ono troszeczkę nie przekładało się na energię wokalu. Ale to jest naprawdę detal. Gratuluję Ci bardzo i witam w programie – oceniła Małgorzata Walewska. Filip Gurłacz wylosował postać Emilii Saneckiej z Daj to głośniej. -Mi się wydaje, jestem nawet pewien, że bańkę jak nie dwie to na youtubie masz już w kieszeni po tym występie. (…) Jestem pod wielkim wrażeniem, masz nowego fana – podsumował jego występ Adam Strycharczuk.

Antek Królikowski i polskie gwiazdy żegnają Pawła KrólikowskiegoZobacz więcej

Maurycy Popiel przeistoczył się w Andrzeja Adamiaka z zespołu Rezerwat w hicie „Zaopiekuj się mną”. –Udało ci się stworzyć pewną magię tego utworu i cieszę się i to słychać w twoim wykonaniu, że jednak masz do niego szacunek – oceniła Małgorzata Walewska. Kamila Boruta zamieniła się w Axla Rose z zespołu Guns n’Roses. Wykonała „Knockin’ On Heaven’s Door”. –To było zadanie ekstremalne trudne i powiem ci, że mnie chwilami aż krtań bolała, jak słyszałam jak ty musisz „schetać” swój delikatny jasny głos, żeby wydobywać z siebie takie dźwięki – powiedziała Kasia Skrzynecka. Natalia Avelon stała się Donną Summer w piosence „She Works Hard For The Money”. –Świetnie uchwyciłaś ten ruch, który jest seksowny, ale bardzo taki powściągliwy w jej wykonaniu, bo ona wcale nie chce być seksbombą. Natomiast największą niespodzianką był dla mnie twój głos. Na początku jak stanęłaś, czuło się w tobie taką pewną wyniosłość, taką że jesteś królową tej dyskoteki. I w tym głosie była ta moc – mówił Kacper Kuszewski.

Karol Dziuba wcielił się w Phila Collinsa w utworze „One More Night”. –Masz ogromną wrażliwość muzyczną. Bardzo dbałeś o wiele szczegółów jego (Collinsa) mimiki (…). Postaciowo wspaniale zagrałeś tę rolę i w wielu miejscach brzmiałeś również jak Phil Collins – stwierdziła Kasia Skrzynecka. Gosia Andrzejewicz wystąpiła jako Selena Gomez. Zaśpiewała „Kill Em With Kindness”. –Selena Gomez niby to jest taka delikatna dziewczynka (…) natomiast ma też w tym głosie taką zadziorność i tobie się to udało znakomicie wydobyć, mimo, że ja cię znam z utworów, w których ten głos jest spokojniejszy i delikatny. To pokazuje, że zaskoczysz tutaj. No mega! Jestem pod wrażeniem – komplementował wokalistkę Adam Strycharczuk.

Nina Terentiew żegna Pawła Królikowskiego wzruszającymi słowami. "Tęsknimy za tobą i będziemy tęsknić"Zobacz więcej

"Twoja twarz brzmi znajomo" sezon 13. odcinek 1. - kto wygrał?

Jurorzy nie byli zgodni. Każdy z nich najwyższą notę przyznał innemu artyście. Na podium uplasowali się: Gosia Andrzejewicz (27 punktów), Maurycy Popiel (24) i Filip Gurłacz (24) oraz Czadoman (22). Uczestnicy zdecydowali, że zwycięzcą programu zostanie Maurycy Popiel. Aktor swoją nagrodę, czek na 10 tysięcy złotych, przekazał Fundacji Siepomaga na leczenie Franka Surdela, który cierpi na rdzeniowy zanik mięśni.

W 2. odcinku odcinku: Natalia Avelon – Pink, Marta Gałuszewska – Ariana Grande, Filip Gurłacz – Eminem, Karol Dziuba – Joe Dassin, Czadoman – Grzegorz Markowski (Perfect), Gosia Andrzejewicz – Ryan Tedder (Onerepublic), Kamila Boruta – Cher, Maurycy Popiel – Izabela Skrybant – Dziewiątkowska (Tercet Egzotyczny).