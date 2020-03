"Twoja twarz brzmi znajomo" odcinek 2. sezon 13. Filip Gurłacz jako Eminem! Zapowiada się naprawdę emocjonujący odcinek!

W 2. odcinku 13. sezonu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" Filip Gurłacz brawurowo wcieli się w Eminema. Czy ten raperski występ przyniesie mu zwycięstwo?

"Twoja twarz brzmi znajomo" sezon 13. odcinek 2. w sobotę, 14.03.2020 o godz. 22:15 w Polsacie - sprawdź program tv

W drugim odcinku show Filip Gurłacz wciela się w najlepszego białoskórego rapera w historii, czyli Eminema.

– Ja się wychowałem na tym hip-hopie^ – zdradza Filip. – Jestem jeszcze z tych czasów, w których robiliśmy freestyle pod klatkami na blokach (…). W ogóle nie było takiej osoby, która by nie znała Eminema* – mówi.

Z czym musi zmierzyć się Filip wcielając się w rapera?

– Jeśli chodzi o Eminema, w tym karabinie wokalnym, który on posiada… łamie rytm, bawi się dźwiękiem, rytmem, miesza to jak chce, żongluje tym – opowiada Filip. I dodaje: Eminem jest takim artystą, który nie tylko rapuje, nie wychodzi i nie robi tego „na olewce” (…) tylko jest bardzo emocjonalny w tym wszystkim. Ma osobisty stosunek do każdego wypowiedzianego wersu.

Czego najbardziej boi się przed występem? – I’m not afraid – odpowiada tekstem piosenki aktor. Czy słusznie? Naszym zdaniem jak najbardziej słusznie! Zobaczcie fragment programu!