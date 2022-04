"Twoja twarz brzmi znajomo" odcinek 5. Zwycięstwo Anny Jurksztowicz i deklasacja pozostałych uczestników! Nieoczekiwane zastępstwo nieobecnej uczestniczki

Wielkie emocje w piątym odcinku "Twoja twarz brzmi znajomo"! Po raz pierwszy w historii programu zabrakło na scenie jednej z uczestniczek! Ze względu na izolację Karolina Pisarek nie mogła wystąpić na scenie jako Smolasty. Zobaczyliśmy jednak prawdziwego Smolastego na scenie, który w zastępstwie za Karolinę zaśpiewał utwór „Duże oczy”.

Jako pierwszy na scenie wystąpił zwycięzca czwartego odcinka – Danzel. Tym razem wcielił się w Jamesa Browna. Swoim wykonaniem utworu „Living in America” rozbujał całe studio!

To był prawdziwy funk i groove! – Ja w każdym odcinku czekam na kolejny twój występ i wiem, że będę zachwycona! Dzisiaj też mnie absolutnie nie zawiodłeś! Wiem, że polska publiczność kocha ciebie jako artystę, ale wiem, że po tym programie będzie cię kochać co najmniej dziesięć odcinków bardziej – podsumowała Katarzyna Skrzynecka.

To był bardzo fajny energetyczny występ. Dla mnie to wyszło bardzo naturalnie i autentycznie! Brawo Ty! – dodał Michał Wiśniewski.

Karolina Pisarek nie radzi sobie w programie. Na modelkę lecą gromy, widzowie ją bronią!Zobacz więcej

Następnie Viki Gabor wyszła na scenę jako Billie Eilish i zaśpiewała koncertową wersję piosenki „Therefore I am”. Doskonale udało się jej oddać klimat, jakim emanuje Billie.

Bez wątpienia Billie Eilish jest taką wokalistką, która stworzyła absolutnie nową wartość i swój własny styl osobowości muzycznej i muzyki oraz bardzo własny styl swojego niepokojącego wokalu, niepodobny do nikogo innego. Stworzyła coś takiego demonicznego, co udało ci się dziś zrealizować, a to było trudne zadanie aktorskie – podsumowała Katarzyna Skrzynecka.

Andrzej Kozłowski przeniósł nas do wspaniałych lat 80-tych, wykonując utwór „You’re a woman” Trevora Taylora z zespołu Bad Boys Blue. Wszyscy w studio poczuli się jak na dobrej dyskotece! Kasię z Michałem ten utwór nawet porwał do tańca.

> Ja sobie przypomniałem, jak ten utwór w radio zasuwał na okrągło i udało ci się tu wszystko w 100% - według konwencji, tak jak to miało być. Świetnie! – dodał Krzysztof Cugowski.

Czwartym uczestnikiem był Patryk Cebulski, który po raz pierwszy w programie zadebiutował jako kobieta i wykonał utwór „Być kobietą” Alicji Majewskiej. Z tym trudnym zadaniem poradził sobie wyśmienicie!

Aktorka prosi fanów o radę w sprawie fryzury. Zasypali ją komplementami! "Nawet irokez by uszedł"Zobacz więcej

Maciej Radel tym razem wcielił się w postać jednego z najbardziej popularnych wokalistów R’n’B oraz hip-hop Jasona Derulo. Wykonał utwór „Swalla”. Podczas tego wykonania było naprawdę gorąco!

Ruchowo byłeś po prostu fantastyczny! Głosowo mam wrażenie, że byłeś dosyć daleko od oryginału, byłeś też trochę daleko od tonacji właściwej. Ale show i wrażenie tego, co tutaj się działo, co nie było tylko twoją zasługą, ale też Kris Crew, zrobiło naprawdę fenomenalne wrażenie – powiedziała Małgorzata Walewska.

Anna Jurksztowicz została czarownicą! Wystąpiła jako Bette Midler i zaśpiewała piosenkę „I put a spell on you”. Na scenie zapanowała filmowo–musicalowa atmosfera za sprawą charakteryzacji, choreografii, scenografii oraz przede wszystkim wokal Ani!

Wykonałaś dziś mordercza pracę, żeby to zrobić! I siłą rzeczy dla mnie już wygrałaś tym, co zrobiłaś – zachwycił się Michał Wiśniewski.

Następnie na scenie wystąpiła Ania Rusowicz, która wcieliła się w postać Roberta Gawlińskiego z zespołu Wilki i wykonała utwór „Bohema”. Doskonale udało jej się odwzorować charyzmatyczną postać Roberta.

To nie był oczywiście do końca Robert, ale wybroniłaś się z tego. Nie zrobiłaś z tego pastiszu co najważniejsze. Robert Gawliński, przynajmniej dla mnie, należy do tych wielkich jak Krzysztof Cugowski, którzy są bardzo trudni do zrobienia, więc ode mnie będzie wysoko dzisiaj – podsumował Michał Wiśniewski.