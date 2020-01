"Twoja twarz brzmi znajomo". Paweł Królikowski nie pojawi się w jury 13. edycji show Polsatu? Kto go zastąpi?

Od jakiegoś czasu Paweł Królikowski walczy o powrót do zdrowia. Ponieważ zbliża się wiosenna edycja "Twoja twarz brzmi znajomo", fani programu niepokoją się i pytają, czy aktor pojawi się w jury. Jeśli nie, to kto go zastąpi?

Paweł Królikowski nie pojawi się w jury "Twoja twarz brzmi znajomo"?

Paweł Królikowski zasiada w jury "Twoja twarz brzmi znajomo" od początku istnienia show w Polsce, czyli o 2014 roku. Ze względu na problemy zdrowotne aktora pojawia się obawa, że nie zobaczymy go w kolejnej edycji. Pozostali jurorzy nie ukrywają, że nie wyobrażają sobie programu bez niego.

– Wszyscy w programie "Twoja twarz brzmi znajomo" czekamy na Pawła. Całym sercem wspieraliśmy go w poprzedniej edycji, kiedy trafił do szpitala, a także w podczas rehabilitacji. Paweł jest bardzo dzielny i nie takie góry już przenosił. Co najważniejsze, znajduje się pod opieką najlepszych lekarzy i wierzę, że szybko wróci do zdrowia – powiedziała cytowana przez "Super Express" Katarzyna Skrzynecka.

Zdjęcia do 13. edycji show mają ruszyć już pod koniec stycznia, powrót Królikowskiego stoi więc pod dużym znakiem zapytania. Jury "Twoja twarz brzmi znajomo" może zostać uszczuplone o jedno miejsce (podobnie było w "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami", gdy Michał Malitowski zmagał się z depresją) lub w fotelu jurora pojawi się nowa osoba. Nieoficjalnie wiadomo, że propozycję powrotu do show otrzymał Bartłomiej Kasprzykowski, ale odmówił. Pod uwagę brani są także zwycięzcy poprzednich edycji: Adam Strycharczuk i Kazimierz Mazur, który w jury TTBZ zasiadał już w jednym odcinku zastępując Kacpra Kuszewskiego.

