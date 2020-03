Twórcy seriali medycznych pomagają w walce z koronawirusem. Rekwizyty z planu m.in. "Chirurgów" i "The Good Doctor" trafiły do szpitali!

Seriale medyczne od lat cieszą się ogromną popularnością. To własnie twórcy produkcji o lekarzach postanowili zaangażować się w walkę z koronawirusem. Rekwizyty z planu takich seriali jak: "Chirurdzy" i "The Good Doctor" trafiły do szpitali!

Seriale medyczne pomagają walczyć z koronawirusem Szerząca się na całym świecie epidemia koronawirusa, doprowadziła m.in. do zawieszenia prac na planach popularnych seriali. Liczba zakażonych stale rośnie, a w szpitalach zaczyna brakować takich artykułów jak maseczki ochronne, fartuchy czy rękawiczki. Twórcy seriali medycznych postanowili wyjść temu naprzeciw i pomóc służbie zdrowia w walce z koronawirusem. Inicjatywę zapoczątkowali twórcy serialu "Rezydenci", którzy przekazali szpitalowi w Atlancie artykuły medyczne z planu. Ich śladem poszli kolejni. Rekwizyty z planu "Chirurgów", "Station 19", "New Amsterdam" i "The Good Doctor" również zostały przekazane szpitalom. Najpotrzebniejsze artykuły trafiły do placówek w Los Angeles, Waszyngtonie i Vancouver. "Station 19" na szczęście posiadało około 300 masek typu N95, które przekazaliśmy lokalnej straży pożarnej. "Chirurdzy" mają zapas fartuchów i rękawiczek, które również zdecydowaliśmy się oddać. Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim pracownikom opieki medycznej w tym niezwykle trudnym czasie. Oprócz darowizn staramy się im pomóc, zostając w naszych domach. - poinformowała Krista Vernoff, producentka wykonawcza medycznych seriali stacji ABC. Źródło: Cover Video