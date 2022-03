"Ty". Mamy zdjęcia z planu 4. sezonu. Stalker ma już nową obsesję? Co będzie z Marienne?

Serial "Ty" zebrał rzeszę fanów, którzy z niecierpliwością oczekują nowych informacji o kolejnych sezonach produkcji. Jak dotąd ukazały się trzy odsłony serialu, a zdjęcia do czwartej rozpoczęto w tym miesiącu. Nieoficjalne fotki z planu, które pojawiły się niedawno w internecie, mogą zdradzać sporo o nadchodzących odcinkach serialu.

W internecie pojawiły się nieoficjalne zdjęcia z planu nowego sezonu serialu "Ty"!

"Ty" to jeden z popularniejszych seriali Netfliksa, opowiadający o nieoczekiwanie układających się losach uroczej pary, Joe (Penn Badgley) i Love (Victoria Pedretti), czyli stalkera i jego wybranki (przynajmniej do pewnego momentu). Thriller psychologiczny oparty na bestsellerowej powieści Caroline Kepnes pod tym samym tytułem doczekał się już trzech serialowych odsłon, a czwarta jest już potwierdzono. Ponadto, fani mogą spać spokojnie z wiedzą, że zdjęcia do 4. sezonu rozpoczęto w tym miesiącu. Na oficjalnym profilu serialu na Twitterze pojawiło się zdjęcie klapsa z datą 22 marca 2022 roku, a zdjęcia mają zakończyć się lipcu. Możliwe więc, że już wkrótce poznamy datę premiery kolejnej odsłony "Ty". Można spodziewać, się, że nowe odcinki zobaczymy na jesieni tego roku.

Tymczasem w internecie mnożą się spekulacje, co może wydarzyć się w najbliższych odcinkach, które jak dotąd bazowały jedynie na fabule poprzedniego sezonu. Fani podejrzewali, że akcja przeniesie się do Paryża, w którym Joe znalazł się, podążając za Marienne. Ostatnio jednak nowych teorii dostarczyła informacja o dołączeniu do obsady serialu brytyjskiej aktorki Charlotte Ritchie ("Ghosts", "Feel Good"). Ritchie wcieli się w Kate, nowy obiekt obsesji Joego. Pochodzenie aktorki i opis jej postaci wskazywałyby, że w nowym sezonie bohaterowie będą na terenie Wielkiej Brytanii. Spekulacje potwierdziły nowe, nieoficjalne zdjęcia z planu zdjęciowego w Londynie.

Na zdjęciach pojawia się Penn Badgley z ciemną i bujną brodą, a także Tati Gabrielle, która wciela się w rolę Marienne. Na wszystkich dostępnych obecnie zdjęciach aktorzy znajdują się w tłumie ludzi na jednej z londyńskich ulic. Badgley w czapce z daszkiem i zmieniającą wygląd brodą zdaje się śledzić Marienne. Kobieta zaś na niektórych zdjęciach wygląda, jakby przed nim uciekała.

Serial "Ty" jest dostępny na Netfliksie!

