"Ty". Ruszyły zdjęcia do 4. sezonu hitu Netflix! Fani czarującego stalkera mają powody do radości

To już pewne! Ruszyły zdjęcia do czwartej odsłony hitu Netfliksa o czarującym stalkerze. Podczas gdy wciąż nieznana pozostaje data premiery kolejnej odsłony serialu "Ty", jego twórcy podsycają ciekawość fanów, zamieszczając w sieci zdjęcie z planu! Co z niego wynika?