"Tylko jeden". Blanka Lipińska nie poprowadzi 2. edycji programu? Pisarka zdradziła swoje plany!

Przed nami finał polsatowskiego "Tylko jeden", którego prowadzącą jest Blanka Lipińska. Gospodyni show zdradziła, że może nie zdecydować się na udział w 2. edycji. Dlaczego?

Blanka Lipińska nie poprowadzi 2. edycji "Tylko jeden"?

Jest popularna, pewna siebie i dokładnie wie czego chce. W piątek Blanka Lipińska poprowadzi finałowy odcinek pierwszego sezonu reality show „Tylko Jeden”. Nie wiadomo czy będzie kolejna edycja programu, ale nawet jeśli tak, to okazuje się, że możemy nie zobaczyć w niej już autorki bestsellerowego cyklu powieści erotycznych. Dlaczego?

Mało kto wierzył, że ta drobna blondynka tak poradzi sobie z zawodnikami MMA. Tymczasem Blanka już w pierwszych dniach owinęła sobie wszystkich uczestników wokół palca, nazywając ich pieszczotliwie „orzeszkami”. Widzowie i sami uczestnicy programu docenili przebojowość Lipińskiej oraz łatwość, z jaką podchodziła do wszystkich zadań i rozmów.

Po nakręceniu ostatniego odcinka gwiazda w piękny sposób podziękowała całej ekipie za wspólnie spędzone dwa miesiące. Jednak ostatnie słowa jej przemówienia zmroziły całą produkcję. – Bardzo dziękuję i mam nadzieję, że zobaczymy się w drugim sezonie. Ale jak będą dziewczyny to się nie zobaczymy, bo ja nie lubię pracować z kobietami - przyznała z typową dla siebie szczerością Blanka.

W ten sposób nawiązała do pomysłu Macieja Kawulskiego, który marzy by w drugim sezonie „Tylko Jeden” do rywalizacji o profesjonalny kontrakt z KSW stanęły panie. Zresztą Lipińska już na samym początku swojej przygody z programem podkreślała, że cieszy ją myśl o współpracy z naładowanymi testosteronem fighterami, bo „faceci są konkretniejsi i mniej rozstrojeni emocjonalnie niż kobiety”. Czy to oznacza, że w drugim sezonie reality show „Tylko Jeden” naprawdę zabraknie jego charyzmatycznej prowadzącej?