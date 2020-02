"Tylko Jeden". Blanka Lipińska poprowadzi nowy reality show! O czym będzie program?

Blanka Lipińska z MMA na najwyższym poziomie związana jest od 2011 roku. Właśnie wtedy rozpoczęła współpracę z Konfrontacją Sztuk Walki – organizacją, która z czasem stała się największym promotorem mieszanych sztuk walki w Europie. Przyszła autorka cyklu bestselerowych powieści, początkowo zajmowała się w KSW tylko tworzeniem wizerunku KSW Ring Girls. Ale było jej mało, dlatego zaczęła brać udział w nagrywaniu zwiastunów. Niejednokrotnie pracowała też za kulisami kolejnych gal organizowanych przez Macieja Kawulskiego i Martina Lewandowskiego. Na przestrzeni lat nawiązała przyjaźnie z czołowymi zawodnikami polskiego MMA, poznając tym samym tajniki tego sportu.

Na co dzień w KSW pracowałam z dziewczynami, ale nie ukrywam, że lepiej czuję się w towarzystwie mężczyzn. Na ogół faceci są konkretniejsi i mniej rozstrojeni emocjonalnie, a gdy coś im się nie podoba to walą prosto z mostu, zamiast strzelać fochy. Ja mam silny pierwiastek męski i dlatego nie obawiam się roli jedynej kobiety w „Tylko Jeden”. Wprowadzę element kobiecy do tej świątyni testosteronu, ale niech żaden z uczestników nie liczy na słodką blondyneczkę z którą będzie mógł poflirtować. W życiu już nie raz pokazałam, że mam większe jaja od niejednego faceta i wchodząc do domu zawodników nie zamierzam się kastrować. Mogę być dla uczestników programu przyjaciółką, ale gdy zajdzie taka potrzeba to poznają moją drugą twarz, mniej słodką niż ta pierwsza”. - powiedziała Blanka Lipińska, prowadząca „Tylko Jeden” w Telewizji Polsat.