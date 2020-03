"Tylko jeden". Blanka Lipińska zadebiutowała jako prowadząca. "Wjeżdżam na żywioł"

Blanka Lipińska nie zwalnia tempa. Tuż po wypuszczeniu w świat filmu na podstawie swojej książki "365 dni", weszła na plan nowego programu Polsatu "Tylko jeden". Produkcja ta to połączenie reality show z programem sportowym. Uczestnikami są bowiem zawodnicy mma zamknięci na kilka tygodni w jednym domu i walczą o kontrakt z KSW.

Blanka Lipińska przyznaje, że początkowo trochę wahała się, czy przyjąć propozycję prowadzenia programu.

Jak Maciek Kawulski mów: "Rob, bo będziesz w tym świetna", to nawet jak czegoś nie robiłam, a on tak mów, to ja to robię.