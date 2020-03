"Tylko Jeden" odcinek 2. Tomek Romanowski i Mariusz Radziszewski już ze sobą walczyli! Kto wygrał? Dojdzie do rewanżu?

W programie "Tylko Jeden" uczestnicy spędzają razem czas w domu, ale też dochodzi między nimi do pojedynków. Okazuje się Tomek Romanowski i Mariusz Radziszewski mieli już okazję spotkać się w klatce. Teraz będzie rewanż?

W 2009 roku między Tomkiem Romanowskim a Mariuszem Radziszewskim doszło do pojedynku. Wtedy wygrał Mariusz, a całą walkę można zobaczyć w sieci. Teraz panowie spotkali się w programie "Tylko Jeden". Tomek od pierwszych sekund nie ukrywa, że chce rewanżu.

Wygląda więc na to, że Tomek i Mariusz mają rachunki do wyrównania. Postępy uczestników oceniają właściciele Konfrontacji Sztuk Walki - Maciej Kawulski oraz Martin Lewandowski. To właśnie oni decydują o obsadzie walk kończących każdy odcinek. Czy dojdzie do rewanżu między Tomkiem a Mariuszem? Co mogło z tego wyjść?

Przypomnijmy, że bohaterowie reality show to sportowcy, którzy są zafascynowani MMA. To trenerzy, zawodnicy i pasjonaci sportów walki. Który z nich zostanie w domu "Tylko Jeden" do końca i otrzyma zawodowy kontrakt z Federacją KSW?

