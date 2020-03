"Tylko jeden" odcinek 3. Gorąco na planie nowego reality show Polsatu! Po castingu na KSW Ring Girls uczestnicy urządzili after party!

W trzecim odcinku reality show „Tylko Jeden” Blanka Lipińska zorganizowała wybory na KSW Ring Girls, które poprowadzą zawodników do walki finałowej. Dla zamkniętych w jednym domu fighterów MMA odwiedziny pięknych dziewcząt były nie lada atrakcją. Casting przerodził się w imprezę trwającą do późnej nocy, przez co poranny trening dał im się mocno we znaki.

"Tylko Jeden" odcinek 3. w piątek, 20.03.2020 o godz. 22:05 w Polsacie! W reality show „Tylko Jeden", który w każdy piątek oglądać można w Polsacie, zawodnicy mieszanych sztuk walki rywalizują o profesjonalny kontrakt z KSW wart 200 000 złotych. Zamknięci w jednym domu i odcięci od świata macho skupiają się na ciężkich treningach, walkach i nietypowych zadaniach specjalnych. W trzecim odcinku uczestnicy musieli wybrać dwie KSW Ring Girls, które wyprowadzą finalistów do najważniejszego pojedynku ich życia. Pomysłodawczynią tej próby była Blanka Lipińska, która stworzyła piękniejszą stronę Konfrontacji Sztuk Walki i jako menadżerka KSW Ring Girls w ostatnich latach towarzyszyła im na każdej gali federacji należącej do Macieja Kawulskiego i Martina Lewandowskiego. Tym razem zjawiła się z kandydatkami do tej elitarnej grupy w domu uczestników „Tylko Jeden", do którego wstępu nie ma praktycznie nikt. Pod wpływem seksownych i efektownie ubranych dziewcząt, stężenie testosteronu u niektórych zawodników gwałtownie wzrosło. Po zakończeniu castingu, wszyscy zasiedli do kolacji, która nieoczekiwanie przerodziła się w klimatyczną domówkę. Tańce i długie rozmowy sprawiły, że całą grupę zaskoczyła późna noc. Nic więc dziwnego, że wojskowa pobudka i katorżniczy trening zorganizowany rano przez trenerów dał się zawodnikom mocno we znaki. W najgorszej sytuacji byli Adrian Bartosiński i Kamil Dołgowski, którzy w tym tygodniu stoczą w klatce pojedynek o być albo nie być w programie.