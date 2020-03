"Tylko jeden" odcinek 4. Bartek Gładkowicz przegrał z... własną wagą! Kto zamiast niego walczył w walce wieczoru?

W 4. odcinku programu "Tylko jeden" Bartek Gładkowicz miał stoczyć walkę Piotrem Walawskim. Niestety, wcześniej przegrał walkę z... nieprawidłową wagą! Sprawdź, co się wydarzyło!

"Tylko jeden" - Bartek Gładkowicz odpadł z programu bez walki!

Czwarty odcinek programu "Tylko jeden" był pełen zwrotów akcji! Do ostatniej chwili ważyły się losy jednego z zawodników - i to w całkiem dosłownym sensie! Bartek „Clark Kent” Gładkowicz musiał w jeden tydzień zrzucić 12 kilogramów!

Uczestnik nałożył na siebie rygor, który mało kto mógłby wytrzymać! Treningi, kąpiele we wrzątku, wypacanie wody w polimerowym stroju do sauny i głodówka. Gdy inni uczestnicy zajadali się przysmakami w towarzystwie Blanki Lipińskiej, on mógł tylko patrzeć... Niestety, okazało się, że te wszystkie wyrzeczenia zdały się na nic.

Na ceremonii ważenia przed finałową walką odcinka Gładkowicz dowiedział się, że nie zrobił wagi i zamiast walczyć z Piotrem Walawskim, wyleciał z programu. Twórcy programu musieli szybko znaleźć nowego przeciwnika. Ostatecznie do Domu Fightera sprowadzono w trybie awaryjnym Pawła Kiełka, który odpadł w 1. odcinku.

Kiełek po raz drugi musiał jednak uznać wyższość rywala i definitywnie odpadł z programu!