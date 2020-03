"Tylko Jeden" odcinek 4. Mariusz Pudzianowski zorganizuje uczestnikom ciężki trening. Czy wszystkich ucieszy jego wizyta?

Mariusz Pudzianowski, emerytowany strongman a od dekady zawodnik mieszanych sztuk walki w czwartym odcinku reality show „Tylko Jeden” przeprowadzi taki trening, jaki sam wykonuje. Czy wszystkich ucieszy jego wizyta? Czy dla uczestników jest ikoną MMA?

Pudzian jaki jest taki jest. Jakby siła w MMA grała rolę, to by był bez porażki. Moim zdaniem tutaj siła nie gra takiej dużej roli, ale treningi siłowe są potrzebne - mówi Tomek „Tommy” Romanowski. Od razu podeszliśmy do dużych ciężarów, to na pewno spaliło mi mięśnie przedramienia i potem trudno było cokolwiek dalej robić - dodaje.