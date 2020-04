"Tylko Jeden" odcinek 5. Karol Wesling i Michał Sobiech powalczą o półfinał! Jak będzie wyglądało starcie przyjaciół?

Po tygodniach wspólnego mieszkania i treningów między Karolem Weslingiem i Michałem Sobiechem narodziła się prawdziwa męska przyjaźń. Czy piątkowa walka o wejście do półfinału reality show "Tylko Jeden" położy jej kres?

"Tylko Jeden" odcinek 5. w piątek, 3.04.2020 o godz. 22:35 w Polsacie! - sprawdź program tv

Świat sportów walki zna wiele przypadków, w których przyjaźń brała górę nad ambicjami. Pięściarscy bracia Władimir i Witalij Kliczko odmówili walki wartej dziesiątki milionów dolarów. Michał Materla i Mamed Khalidov dopiero po latach próśb i gróźb ze strony właścicieli Federacji KSW zgodzili się na pojedynek. Równie wysoką stawkę będzie miała piątkowa potyczka Karola Weslinga z Michałem Sobiechem. Zwycięzca pozostanie w grze o zawodowy kontrakt wart 200 000 złotych, a przegrany opuści program.

- Pierwszy raz w programie jest taka sytuacja, że ktoś kogo aż tak dobrze znasz jest Twoim przeciwnikiem. Dotąd wygrywałem wszystkie pojedynki. I łatwo się wtedy ziomkować, nie wiem czy ziomkowałbym się, gdybym z kimś przegrał – zastanawia się Michał. – Lubię Michała i jakoś się skumaliśmy się. Potrafimy sobie pożartować, on ma ten dystans do siebie, do wszystkiego co jest wokół. Po prostu mam wrażenie, że nadajemy na tych samych falach – dodaje jego rywal.

Karol i Michał podobne mają też warunki fizyczne oraz styl. Obydwaj preferują walkę w stójce, uderzając łokciami i kolanami. Czy będą stosować wobec siebie taryfę ulgową? A może będzie to najbardziej spektakularna walka tej edycji reality show "Tylko Jeden"?

