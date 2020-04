"Tylko jeden" odcinek 5. Karol Wesling walczył ze złamaną ręką! Znamy komplet półfinalistów

5. odcinek programu "Tylko jeden" wyłonił ostatniego półfinalistę! Emocji nie brakowała, a w kolejnym etapie będzie ich coraz więcej! Sprawdź, co się działo!

"Tylko jeden" - znamy komplet półfinalistów

Za nami 5. odcinek programu "Tylko jeden"! Znamy już komplet półfinalistów, a od nowego tygodnia rywalizacja fighterów wejdzie w decydującą fazę!

W walce wieczoru w klatce stanęli Karol Wesling i Michał Sobiech. Wcześniej jednak musieli jednak sprawdzić się... w tańcu towarzyskim. Gościem odcinka był bowiem Tomasz Barański, zwycięzca "Tańca z Gwiazdami", który udowodnił uczestnikom, że nie tylko podczas treningów siłowych można się nieźle zmęczyć. Zawodnicy MMA nie mogli odpuścić, ponieważ zwycięzca "Tańca z Figherami" mógł wybrać, kogo uniknie w walce półfinałowej.

W rywalizacji tanecznej wygrał Karol Wesling, ale wszystko to było zaledwie preludium przed ostatnim ćwierćfinałem, w którym Wesling miał zmierzyć się z Michałem Sobiechem. Walka wzbudziła ogromne emocje! Maciej Kawulski na stwierdził nawet, że był to najlepszy pojedynek spośród wszystkich, które dotychczas odbyły się w programie. O zwycięstwie musieli zdecydować sędziowie punktowi, którzy wskazali na Michała Sobiecha. Karol Wesling mógł jednak opuścić program z podniesioną głową. Co więcej, badania po walce wykazały, że przez półtorej rundy walczył on ze złamaną ręką!

Półfinaliści programu "Tylko jeden" - Marcin Krakowiak, Tomasz Romanowski, Adrian "Bartos" Bartosiński, Piotr Walawski i Michał Sobiech