"Tylko Jeden". Tomasz Romanowski zwycięzcą 1. edycji programu! Zostanie nową gwiazdą KSW? Zobacz jego finałową walkę!

Ósmy odcinek reality show „Tylko Jeden” miał formę studyjnej gali MMA. Walkę finałową poprzedziły dyskusje ekspertów i ludzi związanych z programem. Prowadząca show Blanka Lipińska wyjaśniła, skąd wzięło się określenie „Orzeszki”, którym zwracała się do mieszkańców domu wojownika.

Szukałam określenia bardzo słodkiego i troskliwego dla moich panów. Pomyślałam sobie, że „Orzeszki” z jednej strony spodobają się kobietom, a z drugiej rozbawią samych zainteresowanych. I tak się stało, a oni do mnie mówili „Kartofelku”, ale to poza kamerami – zdradziła Lipińska.

Właściciele KSW, którzy są także pomysłodawcami „Tylko Jeden”, podsumowali pierwszy sezon tego reality show i to, co przez dwa miesiące wydarzyło się na planie.

Ten program przypomniał wszystkim, że MMA to sport, w którym najważniejsze jest serce i ci, którzy je mają, zawsze dają widowiskowe walki – ocenił Maciej Kawulski. - Dla mnie ten program burzy pewne stereotypy. Przez wiele lat MMA było kojarzone z taką dyscypliną, która łączy w sobie to, co najgorsze. A my pokazaliśmy świetnych zawodników, emocje i fajnych ludzi z krwi i kości – dodał Martin Lewandowski.