"Tylko Jeden". Uczestnicy nowego reality show Polsatu z Blanką Lipińską. Który z nich trafi do KSW?

"Tylko Jeden" to reality show, w którym przez osiem tygodni dziesięciu wojowników będzie trenować pod bacznym okiem dwójki trenerów, aby zdobyć sławę, popularność i co najważniejsze kontrakt profesjonalnego zawodnika MMA. Poznaj uczestników!

"Tylko Jeden" Polsat - uczestnicy

"Tylko Jeden" to przyspieszony kurs życia zawodowego sportowca. Uczestnicy spędzą dwa miesiące w jednym domu, aby wspólnie żyć i trenować na oczach telewidzów i fachowców oceniających każdy ich krok. Co tydzień z programem pożegna się jeden z nich. Dni między pojedynkami upłyną im na zgłębianiu tajników MMA i rywalizacji w wymagających a czasem bardzo nietypowych zadaniach specjalnych.

Przewodniczką, opiekunką i powierniczką uczestników będzie Blanka Lipińska. - Na co dzień w KSW pracowałam z dziewczynami, ale nie ukrywam, że lepiej czuję się w towarzystwie mężczyzn. Na ogół faceci są konkretniejsi i mniej rozstrojeni emocjonalnie, a gdy coś im się nie podoba to walą prosto z mostu, zamiast strzelać fochy. Ja mam silny pierwiastek męski i dlatego nie obawiam się roli jedynej kobiety w "Tylko Jeden" - wskazuje Lipińska.

Bohaterowie reality show to sportowcy, którzy są zafascynowani MMA. To trenerzy, zawodnicy i pasjonaci sportów walki. Który z nich zostanie w domu "Tylko Jeden" do końca? Poznaj wszystkich w naszej galerii! Premiera programu 6 marca o godz. 22:05 w Polsacie!

